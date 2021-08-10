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Отменен чемпионат Азии по триатлону в Нур-Султане

10 Августа 2021 03:00
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Отменен чемпионат Азии по триатлону в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Чемпионат Азии по триатлону среди атлетов категорий U19, U23 и Mixed Relay, запланированный на 3-5 сентября в Нур-Султане, отменяется из-за эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на olympic.kz.

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«Учитывая, что здоровье и безопасность нашего сообщества являются приоритетной задачей, а также во исполнение требований, указанных в Постановлении Главного государственного санитарного врача РК №33 от 29.07.2021 г., Организационным комитетом принято решение об отмене проведения Чемпионата Азии в Нур-Султане.

Также отменяется спутник-мероприятие - II этап Кубка САТА, запланированное на 5 сентября. В условиях постоянно меняющейся и сложной ситуации в мире из-за COVID-19, мы признаём, что отмена самого ожидаемого старта сезона может разочаровать всех любителей и болельщиков триатлона. Однако условия, в которых мы находимся, заставляют нас отменить гонку в 2021 году. Мы надеемся, что в следующем году ситуация с COVID-19 стабилизируется и вместе с вами будем радоваться новым престижным гонкам в нашем календаре событий»,- говорится в сообщении Федерации.


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#Спорт   #Коронавирус в РК  
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