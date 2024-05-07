Отменен арест счетов пострадавших от паводков казахстанцев

По последним данным, акиматами органам государственных доходов представлен список из 6 018 налогоплательщиков, пострадавших от паводков. Из них, по 91 налогоплательщику на общую сумму 315 млн тенге отменены меры принудительного взыскания – арест счетов. Им предоставлена отсрочка, передает агентство Kazinform со ссылкой на Комитет государственных доходов Министерства финансов РК.

Кроме того, КГД информирует, что кейсы по финотчетности пострадавших от наводнения отработаются автоматически. По вопросам сдачи форм налоговой отчетности необходимости обращаться в органы государственных доходов нет.

В КГД отмечают, что по данной категории налогоплательщиков, пострадавших от паводков, продлены сроки сдачи по всем формам налоговой отчетности, наступающие с 1 марта по 30 июня 2024 года, на 1 июля 2024 года.

Соответственно, меры по выставлению уведомления о непредставлении налоговой отчетности до 1 июля 2024 года применяться не будут. Списки налогоплательщиков формируют акиматы и передают их в органы государственных доходов по мере обновления.

Приказ Министра финансов РК «Об установлении иного порядка регулирования налогового администрирования для лиц, пострадавших от паводков в регионах Республики Казахстан» был утвержден 17 апреля 2024 года и предусматривает для тех, кого местные исполнительные органы внесли в списки пострадавших, следующие меры поддержки:

отсрочку уплаты по всем налогам и другим обязательным платежам в бюджет, а также социальным платежам, наступающим в период с 1 марта по 30 июня 2024 года;

перенос срока сдачи налоговой отчетности, наступающего в период

с 1 марта по 30 июня 2024 года;

с 1 марта по 30 июня 2024 года; приостановление принятия обеспечения исполнения невыполненного в срок налогового обязательства и мер принудительного взыскания налоговой задолженности;

продление срока исполнения уведомлений об устранении нарушений, выявленных органами государственных доходов по результатам камерального контроля, наступающих в период с 1 марта по 30 июня 2024 года;

приостановление налоговых проверок (комплексных, тематических, встречных, хронометражных обследований), при этом срок приостановления не включается в сроки проверки и исковой давности; также, предусмотрено приостановление и назначение новых налоговых проверок в отношении пострадавших лиц:

отмену начисления пени по неисполненным в срок налоговым обязательствам за период с 1 марта 2024 года до 1 июля 2024 года.

Приказ введен в действие со дня первого официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2024 года.