НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр прокомментировал ситуацию по утильсбору, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В кулуарах заседания Правительства Роману Скляру задали вопрос касательно того, кому выгодна отмена утильсбора.

«Я говорил в марте – глубже посмотрите на этот вопрос. Кому выгодно это? Это выгодно импортерам, которые создают минимум рабочих мест, которые не платят абсолютно все налоги. Я еще раз повторю, потому что опять эта тема поднимается. К примеру, одна заокеанская компания, которая производит сельхозтехнику, присылает ее нам, но в течение многих лет ее реализует другая европейская компания. Вас это не смущает? Сколько они платят налогов? Мы говорим, что есть и другие компании, которые открыли производство у нас в Петропавловске. Это не так дорого стоит, но они не хотят этого делать, потому что теряют свою большую маржу», - считает Роман Скляр.

Он пояснил, что в законе о промышленной сборке сказано: завод, который находится на территории нашей страны, машкомплект должен покупать только от завода производителя.

«Должна быть прозрачной вся его стоимость. Когда привозит продукцию импортер – мы не сможем понять цену, она прошла через несколько посредников, сколько они ее накрутили и как они ее продают. В этом отличие. Согласитесь – сколько рабочих мест создает импортер и сколько рабочих мест создает промышленное предприятие, которое осуществляет сборку. Есть разница. Вот в этом суть», - заключил Р. Скляр.