РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:48, 19 Апрель 2022 | GMT +6

    Отмена утильсбора выгодна импортерам -  вице-премьер Роман Скляр

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр прокомментировал ситуацию по утильсбору, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В кулуарах заседания Правительства Роману Скляру задали вопрос касательно того, кому выгодна отмена утильсбора.

    «Я говорил в марте – глубже посмотрите на этот вопрос. Кому выгодно это? Это выгодно импортерам, которые создают минимум рабочих мест, которые не платят абсолютно все налоги. Я еще раз повторю, потому что опять эта тема поднимается. К примеру, одна заокеанская компания, которая производит сельхозтехнику, присылает ее нам, но в течение многих лет ее реализует другая европейская компания. Вас это не смущает? Сколько они платят налогов? Мы говорим, что есть и другие компании, которые открыли производство у нас в Петропавловске. Это не так дорого стоит, но они не хотят этого делать, потому что теряют свою большую маржу», - считает Роман Скляр.

    Он пояснил, что в законе о промышленной сборке сказано: завод, который находится на территории нашей страны, машкомплект должен покупать только от завода производителя.

    «Должна быть прозрачной вся его стоимость. Когда привозит продукцию импортер – мы не сможем понять цену, она прошла через несколько посредников, сколько они ее накрутили и как они ее продают. В этом отличие. Согласитесь – сколько рабочих мест создает импортер и сколько рабочих мест создает промышленное предприятие, которое осуществляет сборку. Есть разница. Вот в этом суть», - заключил Р. Скляр.


    Теги:
    Правительство РК Мнения
    Сейчас читают
    Сегодня, 05:55
    Центр ветеранов открыли в Семее
    Сегодня, 04:04
    Опасный микропластик обнаружили в облаках
    Сегодня, 03:33
    Данир Калдыбеков выиграл турнир ITF Juniors J100 Shymkent Open
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!