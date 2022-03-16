Отмена соцдистанции и «Ashyq»: новое карантинное постановление в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Главный санитарный врач Костанайской области Ермуханбет Даулетбаев подписал новое постановление, согласно которому вводится смягчение карантинных мер, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно новому документу, в регионах, находящихся в «зеленой» и «желтой» зонах, в организациях всех форм собственности и ведомственной принадлежности, отменяется обязательное требование к соблюдению социальной дистанции, а также использование мобильного приложения «Ashyq» и проведение термометрии может осуществляться в добровольном порядке по решению администрации организаций образования.

Однако при переходе региона в соответствии с матрицей оценки эпидемиологической ситуации в «красную» зону, в организациях образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности обеспечивается обязательное использование приложения «Ashyq», а также соблюдение соцдистанции и проведение ежедневного «входного» фильтра.

«В регионах, находящихся в соответствии с матрицей оценки эпидемиологической ситуации в «зеленой» и «желтой» зонах, использование мобильного приложения «Ashyq» на объектах не является обязательным и может осуществляться в добровольном порядке по решению субъекта, без ограничения деятельности. Участники проекта «Ashyq» в регионах, находящихся в зоне высокого эпидемиологического риска («красной» зоне), для осуществления деятельности без ограничений могут в добровольном порядке вводить требование по безопасному («зеленому») статусу у сотрудников и посетителей», - поясняется в подписанном документе.

Смягчения карантинных мер в Костанайской области вводятся с 17 марта 2022 года.