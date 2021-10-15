Отмена смертной казни: Казахстан последовал за опытом мирового сообщества – эксперт ИМЭП

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан последовал за опытом мирового сообщества в отмене смертной казни. Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» рассказала Динара Абуова, эксперт ИМЭП при Фонде Нурсултана Назарбаева. В ходе беседы спикер пояснила, что дает стране отказ от смертной казни, почему Казахстан отказался от смертной казни за терроризм.

Вчера Мажилис Парламента в первом чтении одобрил внесенные поправки в законопроект по вопросам смертной казни. Казахстан ратифицировал договор с оговоркой, что оставляет за собой право применения смертной казни в мирное время после признания виновным в совершении особо тяжких преступлений военными военного характера, совершенных в военное время.

«Весь текущий год Казахстан проходит процедуру ратификации Второго Факультативного Протокола Международного пакта о гражданских и политических правах. На национальном уровне, процесс начался с момента подписания постоянным представителем Казахстана при ООН Протокола на отмену смертной казни в сентябре прошлого года. Очередным этапом в процессе стало внесение изменений в Уголовный кодекс. Мажилисом было принято решение оставить 4 статьи из 17 статей уголовного законодательства, которые предусматривали смертную казнь», - отметила эксперт.

Смертная казнь с оговоркой

По словам Динары Абуовой, то, что национальные законодательства гуманизируются и ежегодно количество исполненных смертных казней снижается — это очевидный тренд последних лет.

«В Генеральной Ассамблее ООН в 2020 году 123 страны поддержали резолюцию о введении моратория на смертную казнь, в 2007 году таких стран было лишь 104. Несмотря на растущее количество стран-подписантов, не все страны решаются на присоединение ко Второму Протоколу и выбирают один из двух вариантов. Первый — это подписание договора и отказ от его дальнейшей ратификации. Из постсоветских стран так поступили Россия, Таджикистан и Беларусь: страны подписали Пакт, но не присоединились ко Второму протоколу. Россия ограничилась введением моратория в 1997 году. Таджикистан не исполняет смертные приговоры. Беларусь остается единственной страной, которая применяет смертные казни на всей территории Европы и СНГ. Второй — это подписание договора и применение оговорки в момент ратификации. К такой оговорке из 88 стран, ратифицировавших документ, прибегли всего несколько стран: Бразилия, Чили, Сальвадор. Такие страны как Кипр, Мальта, Испания сделали оговорку на исполнение смертной казни по некоторым статьям, но позже отказались от нее», - пояснила спикер.

В то же время, Азербайджан и Греция оставили за собой такую же оговорку, несмотря на то, что из уголовного кодекса исключены положения о смертной казни. Казахстан также оставил за собой право исполнения смертной казни в военное время – всего четыре статьи в скорректированном Мажилисом Уголовном кодексе.

Последствия отмены смертной казни

«Полная отмена смертной казни с подписанием Второго Факультативного протокола остается исключительной практикой. Казахстан стал лишь 88-ой страной в мире, ратифицировавшей протокол. Отмена практики смертной казни в национальном законодательстве дает определенные экономические привилегии на международном уровне. Международные банки чаще выделяют льготы и кредиты странам, которые не исполняют смертные приговоры. ОЭСР применяет условие отмены смертной казни для вступления стран в свою организацию. Казахстан сейчас имеет статус приглашенного государства и ожидает вступления», - сказала эксперт ИМЭП.

По ее словам, обязательным условием отмены смертной казни также является для вступления в Совет Европы: основная причина, по которой правительство России в итоге наложило мораторий на исполнение смертной казни.

«Такую же практику применяют в Европейском Союзе. Греция, несмотря на оговорку ко Второму Протоколу, была вынуждена как член ЕС ратифицировать Протокол № 13 к ЕКПЧ об отмене смертной казни при любых обстоятельствах в 2005 году. Таким образом, мировая тенденция сформировалась так, что демократические и социально развитые страны в своем большинстве гуманизируют законодательство и отказываются от смертной казни», - добавила спикер.

Значимость оговорки при отказе от смертной казни.

«Несмотря на то, что принцип «око за око» уходит в прошлое и правительства берут курс на гуманизацию, оговорка позволяет прибегнуть к наказанию в виде смертной казни за особо тяжкие преступления, которые повлекли за собой множественные смерти и государства оставляют за собой это право. Смертная казнь является исключительной мерой наказания. Четыре статьи, оставленные Мажилисом, предусматривают наказание в виде смертной казни за военные преступления. Логичным является то, что Казахстан отказался от смертной казни за терроризм. Мировое сообщество, несмотря на многочисленные акты террора, не рассматривало возможность применения смертной казни к преступникам. Причина этому очевидна - большинство тех, кто идут на террористические преступления заведомо понимают, что рискуют жизнью и могут умереть. Применение смертной казни не влияет на снижение терроризма», - добавила спикер.

По данным двух профессоров из университета США, с каждым последующим годом в мире происходит на 75 казней меньше. В 2020 году казнили 483 человека, что на 26% ниже показателей 2019 года и на 70% меньше показателя 2015 года.

«Законопроект, принятый Казахстаном, соответствует мировой практике гуманизации уголовного законодательства. Множество стран отказываются от смертной казни и уже формируют большинство мирового сообщества, оказывая давление на те страны, которые продолжают выбирать убийство как меру наказания. Со временем это может привести к следованию всеми странами практике большинства. Не исключено, что Казахстан в будущем, как и ряд других стран, прибегнувших к оговорке, пойдёт на полное исключение смертной казни из уголовного законодательства», - добавила эксперт ИМЭП при Фонде Нурсултана Назарбаева Динара Абуова.