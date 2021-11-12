Отмечавших день рождения подростков наказали за нарушение тишины в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичные полицейские нагрянули ночью к несовершеннолетним, которые весело отмечали день рождения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
В 2 часа ночи в дежурную часть УП района Сарыарка поступило сообщение от жителя города о том, что возле дома по проспекту Республики шумят молодые люди. На место незамедлительно был направлен наряд полиции. Все участники инцидента были установлены и доставлены в управление полиции для выяснения обстоятельств.
Ими оказались семь подростков в возрасте 16 и 17 лет, которые, сняв посуточно квартиру, отмечали день рождения друга. Затем молодежь вышла ночью на улицу и начала шуметь, нарушая покой граждан.
В полицию также были приглашены законные представители несовершеннолетних. С ними проведена профилактическая беседа. За допущение нахождения детей в ночное время вне жилища без сопровождения законных представителей они были привлечены к административной ответственности. Также по статье 437 КРКобАП в отношении подростков возбуждено административное производство за нарушение тишины.
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