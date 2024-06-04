Отмечать закладчиков на онлайн-карте смогут казахстанцы

На сайте esbol.kz карта будет обновляться в режиме реального времени. Любой активный гражданин может пометить признаки наркопреступности, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минкультуры и информации РК.

Сегодня в Astana Hub представили первую digital-карту наркопреступности, разработанную совместно с одаренной молодежью при поддержке Министерства культуры и информации РК.

Фото: esbol.kz

Начало проект берет в прошлом году на хакатоне Amanat Tech, где команда «Shalqyma» из учащихся НИШ заняла призовое место с идеей создания карты мониторинга наркопреступности в реальном времени. Эту идею поддержал Esbol Qory, фонд помог разработать и запустить цифровую карту наркопреступности.

На сайте esbol.kz карта будет обновляться в режиме реального времени. Любой активный гражданин может пометить признаки наркопреступности.

Фото: esbol.kz

— Запуск этой карты — страх для всех наркоторговцев. Президент сказал, что борьба с этой болезнью требует общенационального внимания и каждый из нас должен вносить свою лепту — будь то, активный гражданин или предприниматель. Теперь каждый гражданин может пометить места закладчиков и помешать им продавать яд, — сказал председатель фонда «Esbol Qory» Жандос Актаев.

Фото: Минкультуры РК

Запуск этой карты направлен на повышение гражданской активности и борьбу с распространением наркопреступности. В пилотном режиме карта будет тестироваться в Астане, а после успешного тестирования ее планируется применить на уровне всей страны.