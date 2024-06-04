РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:51, 03 Июнь 2024 | GMT +6

    Отмечать закладчиков на онлайн-карте смогут казахстанцы

    наркотики
    Фото: рolisia.kz

    На сайте esbol.kz карта будет обновляться в режиме реального времени. Любой активный гражданин может пометить признаки наркопреступности, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минкультуры и информации РК.

    Сегодня в Astana Hub представили первую digital-карту наркопреступности, разработанную совместно с одаренной молодежью при поддержке Министерства культуры и информации РК.

    Отмечать закладчиков на онлайн-карте смогут казахстанцы
    Фото: esbol.kz

    Начало проект берет в прошлом году на хакатоне Amanat Tech, где команда «Shalqyma» из учащихся НИШ заняла призовое место с идеей создания карты мониторинга наркопреступности в реальном времени. Эту идею поддержал Esbol Qory, фонд помог разработать и запустить цифровую карту наркопреступности.

    На сайте esbol.kz карта будет обновляться в режиме реального времени. Любой активный гражданин может пометить признаки наркопреступности.

    Отмечать закладчиков на онлайн-карте смогут казахстанцы
    Фото: esbol.kz

    — Запуск этой карты — страх для всех наркоторговцев. Президент сказал, что борьба с этой болезнью требует общенационального внимания и каждый из нас должен вносить свою лепту — будь то, активный гражданин или предприниматель. Теперь каждый гражданин может пометить места закладчиков и помешать им продавать яд, — сказал председатель фонда «Esbol Qory» Жандос Актаев.

    Отмечать закладчиков на онлайн-карте смогут казахстанцы
    Фото: Минкультуры РК

    Запуск этой карты направлен на повышение гражданской активности и борьбу с распространением наркопреступности. В пилотном режиме карта будет тестироваться в Астане, а после успешного тестирования ее планируется применить на уровне всей страны.

    Теги:
    Технологии Наркотики Казахстанцы Борьба с наркотиками Астана Астана Хаб
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!