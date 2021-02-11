Отмечать предстоящий Наурыз в кругу семьи призвали в Минздраве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр здравоохранения РК Ажар Гиният призвала отмечать предстоящий праздник Наурыз в кругу семьи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас не только в нашей стране, но и во всем мире сложная эпидемиологическая ситуация. Согласно постановлению главного государственного санитарного врача все массовые мероприятия запрещено проводить. Это не зависит от того, в какой зоне расположен город. Праздник Наурыз все вместе будем праздновать в кругу семьи. Массовые мероприятия организовывать нельзя», - напомнила вице-министр здравоохранения РК.

Во время праздников она попросила соблюдать санитарные требования, носить маски и соблюдать социальную дистанцию, не посещать места массового скопления людей.

«После новогодних праздников все вы знаете, что увеличилось количество заболевших. Мы об этом сообщали. Поэтому просим соблюдать санитарные нормы и следить за своим здоровьем», - обратилась к казахстанцам Ажар Гиният

В Республике Казахстан по состоянию на 10 февраля зарегистрировано 198 086 больных с положительным результатом COVID-19 и 48 388 случаев с КВИ-. Выздоровели 179 277 больных с КВИ+ и 37 998 больных с КВИ-.

С начала текущего года в республике зарегистрировано 4 285 детей с подтвержденным диагнозом «коронавирус». Из них - 10 новорожденных. 65% детей выздоровели. Сегодня на стационарном лечении находятся 144 ребенка.

На текущей неделе по матрице эпидемиологической ситуации Казахстан перешел из зоны умеренного риска в зону низкого риска.