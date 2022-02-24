Отмечается спад заболеваемости КВИ среди школьников – главный госсанврач Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - На сегодняшний день в Акмолинской области отмечается спад заболеваемости КВИ среди школьников. Так, в регионе уже нет классов, переведеных на дистанционный формат обучения. Об эпидемиологической ситуации корреспонденту МИА «Казинформ» рассказала главный государственный санитарный врач Акмолинской области Айнагуль Мусина.

- Айнагуль Советовна, как складывается ситуация с КВИ в Акмолинской области на сегодняшний день?

- Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации, Акмолинская область с 22 февраля перешла «зеленую» зону. За последнюю неделю зарегистрировано всего 283 случая COVID-19, за прошлую - 1005. То есть отмечается снижение в 3,5 раз.

В регионе зарегистрировано с начала 2022 года 42 летальных случая, показатель летальности – 1,2. Вместе с этим, по состоянию на 22 февраля в отделениях реанимации и интенсивной терапии находятся 14 пациентов, из них 11 с диагнозом КВИ и 3 - с диагнозом пневмония. Из 14 пациентов в 13 случаях отмечается позднее обращение за медицинской помошью. Все тяжело больные пациенты не привиты. 93% из них по возрастному составу лица старше 60 лет. Один пациент находится в крайне тяжелом состоянии.

- Как обстоят дела с заболеваемостью среди школьников?

- К счастью, на сегодняшний день в регионе отмечается спад заболеваемости среди школьников. В день регистрируется до 2-10 случаев. Если в январе было зарегистрировано 1620 случаев среди школьников, в феврале – 593, то сейчас наблюдается снижение в 2,7 раз.

За январь было проведено 108 внеплановых проверок по экстренным извещениям случаев КВИ в учебных заведениях. По выявленным нарушениям ограничительных карантинных мер наложено 12 штрафов на сумму 544,8 тысяч тенге.

На сегодня классов, переведеных на дистанционный формат обучения, у нас нет.

Также отмечается снижение заболеваемости COVID-19 среди детей дошкольного возраста: если в январе была 198 случаев, за последние сутки ни одного случая не зарегистрировано.

- Один из главных вопросов - как на сегодняшний день обстоят дела с вакцинацией подростков и беременных?

- Вакцинация «Комирнати» (Pfizer) в области продолжается. Всего ей подлежит 66105 человек. Первым компонентом уже привит 9371 человек (14,2%), в том числе 231 беременная, 2300 – кормящих женщин, 6840 подростков. Второй дозой привито 6399 человек (9,7 %). Неблагоприятные реакции на вакцину не зарегистрированы.

При проведении анализа установлено, что всего после вакцинации вакциной Pfizer заболел 31 человек по области, из них 15 - после получения первого компонента, т.е. на момент заболевания еще не сформировался необходимый иммунитет. Все заболевшие являлись контактными по семье.

- На сегодняшний день расширен список тех, кто может получить вакцину Комирнати (Pfizer).

- Да, хочу обратить Ваше внимание на то, что постановлением главного государственного санитарного врача РК на сегодня контингент расширен. Вакцинацию Комирнати могут пройти подростки в возрасте с 12 до 18 лет, беременные женщины – с 16 по 37 недели беременности, женщины в период лактации - после окончания послеродового периода (через 42 дня) до достижения возраста ребенка 2 лет, лица с инвалидностью первой, второй и третьей групп, лица, получившие первую дозу вакцины Комирнати за рубежом для завершения первичного курса вакцинации вакциной Комирнати в Казахстане.

Также этой вакциной разрешено проведение ревакцинации против КВИ лиц в возрасте 50 лет и старше, лиц с инвалидностью первой, второй и третьей групп. До этого, как мы знаем, ревакцинироваться Комирнати могли лишь медработники и лица, старше 60 лет.

Всего по области с 22 ноября 2021 года получили ревакцинацию 92839 человек (43,2% от подлежащего населения), в том числе Комирнати – 3926.

На сегодняшний день в области имеется возможность пройти ревакцинацию вакцинами Казвак, Веросел, Спутник V и Комирнати.

- Вчера в Акмолинской области вышло новое постановление. А ранее, 18 февраля, главным государственным санитарным врачом РК Айжан Есмагамбетовой было подписано постановление, предусматривающее послабления действующих ограничений для участников проекта «Ashyq». Суммируя эти два документы, что разрешено акмолинцам?

- В регионе для посетителей с нейтральным «синим» статусом исключены ограничения при посещении мест массового скопления в «красной» зоне: ТРЦ, торговых домов и торговых сетей, выставок, караоке, ночных клубов, спорткомплексов, бассейнов, спортивных мероприятий и марафонов, оздоровительных и религиозных объектов, игровых клубов, казино, а также торжественных, памятных, зрелищных и иных мероприятий, при заполняемости помещений до 70%.

Сняты ограничения в «желтой» и «зеленой» зонах для всех видов деятельности.

Кроме того, постановлением главного государственного санитарного врача РК внесены некоторые изменения в действующие постановления. Так, отменена изоляция контактных на домашний карантин при отсутствии симптомов заболеваний. Расширен перечень лиц, подлежащих вакцинации и ревакцинации с применением вакцины «Комирнати» (Пфайзер), о чем мы с Вами уже говорили. Для въезда в РК при предоставлении документального подтверждения не требуется проведение ПЦР-теста лицам, получившим ревакцинацию или полный курс вакцинации против COVID-19 в Республике Казахстан, если после получения второго компонента прошло не более 6 месяцев на момент пересечения границы; лицам, предоставившим паспорт/сертификат/справку о вакцинации против COVID-19, признанные действительными на территории Республики Казахстан, согласно постановлению главного государственного санитарного врача РК. Сняты ограничения на вход сопровождающих лиц в организации образования при условии наличия у них «зеленого» или «синего» статусов. Исключен запрет на вход в кинозалы с едой и напитками.

- Айнагуль Советовна, что бы Вы сказали сегодня акмолинцам?

- Я бы порекомендовала пройти вакцинацию тем, кто еще не получил прививки против коронавирусной инфекции. На сегодняшний день вакцинация является наиболее эффективным способом профилактики коронавирусной инфекции, а ревакцинация повысит имеющейся иммунитет. Прививочные пункты работают во всех поликлиниках. И конечно, необходимо соблюдать профилактические и карантийные меры безопасности для сохранения здоровья.

- Спасибо за беседу.