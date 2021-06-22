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    09:43, 22 Июнь 2021 | GMT +6

    Отмечается рост заболеваемости коронавирусом на 4% - глава Минздрава

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За последнюю неделю отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией на 4%. Об этом сообщил министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За последнюю неделю отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией на 4% и связан с увеличением на 40% по сравнению с предыдущей неделей числа зарегистрированных случаев в Нур-Султане», – сказал в ходе заседания Правительства Алексей Цой.

    По его словам, занятость инфекционных коек по республике на 22 июня составляет– 25%, реанимационных коек – 21%.

    В семи регионах, где наблюдалась высокая заболеваемость отмечается сокращение занятости как инфекционных так и реанимационных коек.

    «За последний месяц количество случаев КВИ плюс и КВИ минус регистрируемых за сутки, снизилось в с 2 267 до 943 случаев или в 2,4 раза. Количество больных, находящихся на стационарном лечении, уменьшилось в 2 раза, на амбулаторном лечении – в 1,4 раза», – отметил Алексей Цой.

    Ранее министр здравоохранения РК Алексей Цой отметил , что регионам необходимо обеспечить запас лекарственных средств, резервный коечный фонд и других оборудований с учетом выявления вероятности циркуляции «индийского» штамма в Нур-Султане.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК
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