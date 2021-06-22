Отмечается рост заболеваемости коронавирусом на 4% - глава Минздрава

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За последнюю неделю отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией на 4%. Об этом сообщил министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За последнюю неделю отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией на 4% и связан с увеличением на 40% по сравнению с предыдущей неделей числа зарегистрированных случаев в Нур-Султане», – сказал в ходе заседания Правительства Алексей Цой.

По его словам, занятость инфекционных коек по республике на 22 июня составляет– 25%, реанимационных коек – 21%.

В семи регионах, где наблюдалась высокая заболеваемость отмечается сокращение занятости как инфекционных так и реанимационных коек.

«За последний месяц количество случаев КВИ плюс и КВИ минус регистрируемых за сутки, снизилось в с 2 267 до 943 случаев или в 2,4 раза. Количество больных, находящихся на стационарном лечении, уменьшилось в 2 раза, на амбулаторном лечении – в 1,4 раза», – отметил Алексей Цой.

Ранее министр здравоохранения РК Алексей Цой отметил , что регионам необходимо обеспечить запас лекарственных средств, резервный коечный фонд и других оборудований с учетом выявления вероятности циркуляции «индийского» штамма в Нур-Султане.