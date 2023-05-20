Отложен финальный матч Елены Рыбакиной на турнире в Риме

РИМ. КАЗИНФОРМ - Организаторы турнира WTA в Риме (Италия) приняли решение отложить финальный матч между казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной (6-е место в рейтинге WTA) и украинкой Ангелиной Калининой (47-е место), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Изначально планировалось, что Рыбакина и Калинина выйдут на корт в 23:00 по астанинскому времени, однако теперь стало известно, что матч начнется не ранее чем в 00:00.

Напомним, на пути к финалу турнира в Риме Елена Рыбакина победила итальянку Жасмин Паолини (65-е место) — 7:6, 6:1, россиянку Анну Калинскую (57-е место) — 4:3 (соперница снялась), чешку Маркету Вондроушову (70-е место) — 6:3, 6:3, польку Игу Швёнтек (1-е место) — 2:6, 7:6, 2:2 (соперница снялась) и латвийку Елену Остапенко (20-е место) — 6:2, 6:4.