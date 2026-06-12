Отлов бездомных собак временно приостановили в Атырау

В Атырау временно приостановили работы по отлову бродячих собак. В рамках трехмесячного контракта было отловлено около трех тысяч животных, однако новый конкурс на выполнение работ до конца года пока не объявлен, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным акимата города Атырау, в рамках трехмесячного договора было отловлено порядка трех тысяч бездомных собак. Согласно техническому заданию, стоимость работ в отношении одной собаки была оценена в восемь тысяч тенге. В эту сумму входили отлов, временное содержание, транспортировка и утилизация животного. Если разделить выделенные 36 млн тенге на восемь тысяч тенге, этих средств хватило бы примерно на 4,5 тысячи собак.

— Работы проводились в соответствии с правилами, утвержденными Атырауским областным маслихатом, а также условиями действующего договора. В указанный период мероприятия организовывались на основании обращений жителей. В частности, отлову подлежали животные, представляющие угрозу для общества, нападавшие на людей и других животных, а также имеющие признаки неизлечимых заболеваний, — сообщили в акимате.

Согласно официальной информации, отловленные собаки не возвращались в естественную среду обитания. Договор между подрядчиком и акиматом не предусматривал проведение стерилизации животных. В настоящее время рассматривается вопрос заключения нового контракта на период до конца текущего года.

— В отличие от ранее применявшейся трехмесячной практики, теперь планируется проведение одного конкурса, который охватит период до конца года. Объем необходимого финансирования будет определен исходя из масштаба запланированных работ и количества животных, подлежащих отлову. В настоящее время ведется подготовка конкурсной документации и работа по объявлению электронного конкурса через портал государственных закупок, — сообщили в пресс-службе акимата.

Напомним, ранее сообщалось, что две тысячи бездомных животных отловили в области Жетысу.