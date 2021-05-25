Отличником образования РК стала педагог музколледжа Павлодара

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Педагог Павлодарского музыкального комплекса удостоена нагрудного знака «ҚР Мәдениет саласының үздігі». Высоких звания и награды удостоена педагог отделения музыкального образования Гульнафис Макышбаева, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Преподаватель отделения «Музыкальное образование» Макышбаева Гульнафис Тулеубековна удостоена высокой награды за заслуги в развитии науки и системы образования, за большой вклад в подготовку квалифицированных специалистов в области хорового дирижирования - нагрудным знаком «Отличник образования Республики Казахстан», - сообщили в управлении образования Павлодарской области.

Вручение медали и удостоверения состоялось в кабинете руководителя комплекса «Музыкальный колледж музыкальная школа – интернат для одарённых детей» и транслировалось в прямом эфире официальной страницы музколледжа в Instagram. По словам педагогов, многолетняя хормейстерская деятельность Гульнафис Макышбаевой связана с различными хоровыми коллективами: детским хором в культурно-досуговом центре имени К. Абусеитова, студенческим хором, студенческим хором «Ертис тамшылары» музыкального колледжа, детским хором интерната для одарённых детей на отделении хорового дирижирования «Aуен».

«Творческие коллективы под руководством Гульнафис Тулеубековны регулярно завоёвывают призовые места в профессиональных конкурсах, пополняя копилку достижений не только музыкального колледжа, но и Павлодарской области. Высокий профессионализм, работоспособность, преданность своему делу, активная жизненная позиция являются главными достоинствами интеллектуально-культурной, нравственной, педагогической и социально-медийной деятельности, представителя общественного объединения «Казахстанских хоровых дирижеров» Макышбаевой Гульнафис Тулеубековны», - добавили в павлодарском музыкальном колледже.



Фото Павлодарского музколледжа.