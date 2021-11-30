Отличившимся сотрудникам столичной полиции вручены награды

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В преддверии празднования Дня Первого Президента РК в Департаменте полиции г. Нур-Султана организована выставка книг о Первом Президенте Республики Казахстан. Молодые сотрудники полиции с интересом ознакомились с трудами о Лидере Нации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Нур-Султана.

Начальник столичного Департамента генерал-майор Ержан Саденов поздравил ветеранов и сотрудников органов внутренних дел с праздником.

«День Первого Президента Республики Казахстан - это государственный праздник, ставший поистине общенародным. В этот день мы с особой гордостью осознаем, что благодаря стратегическому таланту, мудрости, настойчивости в достижении целей - Лидера Нации Нурсултана Назарбаева началась история независимости нашего государства», - сказал Ержан Саденов.

За добросовестное исполнение служебных обязанностей и достижение высоких результатов в работе были награждены отличившиеся сотрудники. По традиции полицейским были вручены медали, грамоты и благодарственные письма от имени Министра внутренних дел РК.

Медалью «Құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін» награждены участковые инспектора Управления полиции района «Сарыарка» капитаны полиции Серик Кенесов и Жомарт Сарсымбаев. В конце октября текущего года стражи порядка помогли предотвратить трагедию с ребенком, который мог выпасть из окна 5-го этажа. Четырехлетняя девочка, наполовину высунувшись в окно, стояла на подоконнике и громко звала маму. Не теряя времени, Серик Кенесов поднялся на пятый этаж и начал громко стучать в дверь, а его напарник Жомарт Сарсымбаев снизу контролировал обстановку. На стук девочка спустилась с подоконника и подбежала к двери. Через закрытую дверь полицейский начал разговаривать с девочкой, даже придумал с ней игру. В это время прибыли спасатели, которым удалось проникнуть в квартиру.

Также ценным подарком «наручными часами» был награжден капитан полиции Кайрат Нариманов, который спас женщину с ребенком с высотки многоэтажного дома. На улице Кубрина на балконе дома он заметил женщину с ребёнком на руках, свесившую ноги с 12-го этажа. Она сидела на перилах, намереваясь прыгнуть. Полицейский, моментально среагировав, забежал в подъезд и поднялся на этаж. Удостоверившись через дверную щель, что женщина его не замечает, сделал решающий рывок и успел схватить её.

Наряду с этим приказом начальника Департамента полиции г. Нур-Султана грамотой награждены старшина полиции, младший оперуполномоченный оперативно-поискового отдела Управления криминальной полиции Сагынгали Болешов, старший сержант полиции полицейского взвода конвойной службы Жанболат Баянов. Благодарственным письмом награжден лейтенант полиции, инспектор службы Полка патрульной полиции Рустем Аукенов.