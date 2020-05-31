Отличившихся во время карантина полицейских наградили на блокпосту в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в 00.00 часов по времени Нур-Султана в Казахстане будут сняты все блокпосты. Блокпост Жибек Жолы по Карагандинской трассе исполнил одну из своих последних миссий – здесь были награждены наиболее отличившиеся во время карантина сотрудники полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Каждый день службы нашими сотрудниками в период карантина можно назвать героическим. Потому что наши сотрудники вместе с врачами работали на передовой, чтобы остановить распространение Covid-19. Они каждый день, 24 часа в сутки, несли службу, особенно те, кто был задействован на блокпостах», - прокомментировал официальный представитель департамента полиции Нур-Султана Данияр Оралов.

По его словам, департамент все время тщательно следил за здоровьем своих сотрудников.

«Их здоровье было под нашим особо пристальным вниманием, потому что у них тоже есть дети, тоже есть семьи. Они каждый день контактировали с людьми, поэтому именно им в первую очередь мы измеряли температуру, выдавали антисептические средства и маски, обеспечивали всем необходимым», - заявил спикер.

Почетные грамоты отличившимся полицейским вручал непосредственно начальник департамента полиции генерал-майор полиции Ержан Саденов. Д. Оралов пояснил, что сегодня поздравляли особо отличившихся сотрудников, которые спасали людей от суицида, который пришли на помощь во время пожара, утечки газа.

«Таких сотрудников у нас немало. И сегодняшнее мероприятие посвящено именно этому. Потому что факты героизма не должны оставаться в тени. Население города должно знать своих героев», - заключил представитель городского ДП.

К слову, почетные грамоты из рук главы департамента в общей сложности получили 40 полицейских, 9 волонтеров и 5 врачей.