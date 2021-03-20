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    23:18, 19 Март 2021 | GMT +6

    Отличившихся в борьбе с COVID-19 жителей столицы наградили медалями «Халық алғысы»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В преддверии празднования Наурыза медалями «Халық алғысы» отметили шесть астанчан за выдающиеся заслуги в борьбе с пандемией коронавируса. Награды им вручил заместитель акима города Нур-Султан Бахтияр Макен, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

    С начала пандемии представители многих профессий, рядовые граждане делают все для того, чтобы стабилизировать ситуацию с коронавирусной инфекцией. По распоряжению Президента страны решено отметить специалистов каждой сферы памятными медалями. На церемонии вручения наград присутствовали врачи, педагоги, журналисты, общественники.

    «Позвольте поздравить вас с награждением медалью «Халық алғысы» от имени Главы государства Касым-Жомарта Токаева. Проведена огромная работа в период пандемии. Она продолжается и сейчас. Мы еще боремся с инфекцией. Огромную благодарность хочется выразить учителям, врачам, журналистам, общественным деятелям, активистам, волонтерам — все они работают на благо нашего города, страны. Поэтому мы инициировали предложение вместе с руководителями организаций, чтобы наградить вас почетными знаками. Хочу от имени руководства города пожелать успехов, удачи, здоровья и благополучия. С начала пандемии самым важным пожеланием было и остается здоровье», — отметил в поздравительной речи Бахтияр Макен.

    Заместитель акима также поздравил всех с предстоящим праздником – Наурызом, пожелав здоровья, благополучия и успехов.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Астана Общество
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