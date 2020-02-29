Отличившихся сотрудников полиции наградили в Восточно-Казахстанской области

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске состоялся гарнизонный развод нарядов патрульной полиции, участковых инспекторов и военнослужащих национальной гвардии, заступающих на службу по охране общественного порядка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

В мероприятии приняли участие начальник департамента полиции Восточно-Казахстанской области полковник полиции Сагат Мадиев и его заместители, руководители самостоятельных подразделений, а также руководство управления полиции города Усть-Каменогорска.

Начальник департамента полиции Восточно-Казахстанской области полковник полиции Сагат Кентаевич Мадиев отметил, что благодаря совместной эффективной работе в регионе на должном уровне обеспечена охрана общественного порядка как в г. Усть-Каменогорске, так и в регионе.

Главный полицейский области акцентировал, что основной приоритетной задачей органов внутренних дел области является раскрытие преступлений по «горячим следам», а также недопущение их совершения в общественных местах. На сегодняшний день наблюдается снижение преступлений совершенных в общественный местах на 31%.

Отличившимся сотрудникам полиции от имени Министра внутренних дел РК генерал-лейтенанта полиции Ерлана Тургумбаева были вручены нагрудной знак «Құтқару операцияларына белсенді қатысқаны үшін», грамоты и благодарственные письма за добросовестное исполнение служебных обязанностей, а также смелость, отвагу и самоотверженность, проявленные при эвакуации людей из снежных заносов на территории республики.

В завершение мероприятия более 200 сотрудников и военнослужащих прошли торжественным маршем и заступили на охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности города Усть-Каменогорск.⠀