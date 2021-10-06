Отличившихся сотрудников наградили в столичной полиции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Департаменте полиции г. Нур-Султана провели круглый стол с участием ветеранов органов внутренних дел, проработавших в уголовном розыске, сотрудников криминальной полиции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Нур-Султана.

5 октября 1918 года была образована служба Уголовного розыска. С тех пор прошло 103 года. В ходе круглого стола, посвященного этой дате, была подчеркнута значимость работы уголовного розыска в прошлом и обеспечение безопасности и правопорядка в столице сейчас. Руководитель столичной полиции генерал-майор Ержан Саденов поздравил ветеранов и вручил благодарственные письма.

«Хотел бы обратится со словами глубокой благодарности в первую очередь к ветеранам, заложившим достойные основы и традиции службы»,- сказал начальник Департамента.

За добросовестное исполнение служебных обязанностей и достижение высоких результатов в оперативно-служебной деятельности по итогам 9 месяцев от имени Министра МВД РК сотрудники полиции награждены грамотами и благодарственными письмами. Среди награжденных старший сержант полиции Манас Мырзабек, старший лейтенант полиции Бахадыр Камалов, капитан полиции Куат Ыдрышев.

Также состоялось награждение по итогам конкурса среди оперативных сотрудников органов внутренних дел на звание «Лучший оперуполномоченный», проходившего к 30-летию Независимости Республики Казахстан.

В конкурсе принимали участие сотрудники, добившиеся высоких показателей в работе. По итогам конкурса 2 место занял Серик Сатанов, начальник отдела криминальной полиции УП района «Сарыарка» ДП г. Нур-Султана. Он продемонстрировал высокие показатели по указанным критериям конкурса, достойно завоевав звание «Лучший оперуполномоченный».