Отличившихся полицейских Акмолинской области наградят за службу во время ЧП

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Аким Акмолинской области поблагодарил полицейских за добросовестное несение службы во время режима чрезвычайного положения. Отличившиеся стражи порядка будут представлены к наградам, в том числе государственным, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, аким региона Ермек Маржикпаев поблагодарил сотрудников департамента полиции за тесное взаимодействие и обеспечение непрерывной работы объектов социальной сферы и особо важных стратегических объектов, усиленную охрану общественного порядка, работу на блокпостах, организацию патрулирования улиц.

«Буквально неделю назад впервые в истории Независимости в нашей стране произошли трагические события, которые подвергли суровому испытанию сплоченность общества. В этот раз, как и всегда, лицом к лицу с организаторами произвола первыми выступили сотрудники полиции. Благодаря скоординированным действиям работников правоохранительных органов в области не допущено массовых беспорядков. Ни один из вас не покинул свой пост. Не зная сна и отдыха, в эти дни вы охраняли спокойствие и безопасность акмолинцев. В эти минуты нельзя не вспомнить ребят, которые, борясь за мир в нашей стране, до последней секунды оставались верны Отечеству. Мы скорбим вместе с родными погибших. Они – наши герои, отдавшие жизни во благо безопасности граждан. Их имена навечно вписаны в летопись страны и останутся в народной памяти», - отметил Е. Маржикпаев.

К полицейским обратились также председатель областного союза ветеранов войны в Афганистане Дуанбай Ыбырай и директор акмолинского филиала АО «Народный Банк Казахстана» Даулет Топин.

«Благодаря вам жители области чувствовали себя в безопасности. Особенно хочу поблагодарить за эффективное и плодотворное взаимодействие и сотрудничество в рамках обеспечения безопасности банковских служб и банковских отделений. Благодаря вам мы смогли обеспечить работу банкоматов по всей области и у жителей был доступ к своим денежным средствам. Желаю вам стабильности, финансового благополучия и крепкого здоровья», - отметил Д. Топин.

«Выражаю благодарность акиму области, всем акимам районов и предпринимателям за обеспечение круглосуточным питанием и необходимыми условиями несения службы. Благодарю коллег за тесное взаимодействие, слаженную совместную работу и понимание. Как отметил Глава государства, мы работаем «во имя одной цели – максимально эффективной защиты наших граждан, конституционного строя и суверенитета от угроз любого характера и масштаба. Отдельно хотел бы поблагодарить жителей области, активно принимавших участие в обеспечении правопорядка, за моральную поддержку и выдержанность», - сказал главный акмолинский полицейский.

Как было отмечено, отличившиеся стражи порядка будут представлены к наградам, в том числе государственным.

Напомним, несмотря на то, что в Акмолинской области с 7 утра 15 января отменен режим чрезвычайного положения, в регионе останутся несколько блокпостов.