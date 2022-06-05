5 Июня 2022 01:13

Отличившихся на международных олимпиадах и конкурсах наградили в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау состоялось награждение победителей и призеров международных и республиканской олимпиад и творческих конкурсов по общеобразовательным предметам, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

По итогам прошедшего учебного года 95 атырауских школьников стали победителями и призерами различных олимпиад, конкурсов научных проектов и творческих состязаний различного уровня. Церемония награждения состоялась в Академическом казахском драматическом театре им. М. Утемисова.

«Этот учебный год стал для нашего региона особенно успешным. Ребята стали победителями на аренах знаний мирового уровня. Призовые места в международных конкурсах заняли 13 учащихся, призерами республиканских олимпиад стали 82 ученика. Мы живем в такое время, когда знания – наивысшая ценность. Для повышения качества образования в регионе созданы все условия. Я желаю ребятам успехов в покорении новых творческих и научных высот. Получать знания – очень важно для лучшего будущего страны, это гарантия нашей независимости и процветания», – сказал аким региона Серик Шакенов.

Учителя и родители победителей и призеров олимпиад получили благодарственные письма от вице-министра образования и науки Республики Казахстан.

І место в номинации «Лучшая олимпийская школа-2022» занял лицей-интернат «Білім-Инновация» г. Атырау.