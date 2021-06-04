Отличившихся карагандинцев наградили благодарственными письмами ко Дню госсимволов
Почетными гостями круглого стола стали автор государственного герба известный архитектор профессор Евразийского национального университета Жандарбек Малибеков, а также победители проекта «100 новых лиц Казахстана».
«От имени главы региона Жениса Касымбека поздравляю всех жителей Карагандинской области с Днём государственных символов. В этом году мы также празднуем 30-летие независимости страны, что тоже является для всех нас значимой датой. За эти годы мы сумели добиться мирового признания как суверенное государство. Наш флаг неоднократно развевался на мировых аренах», – отметил заместитель акима Карагандинской области Абзал Нукенов.
За 30 лет независимости государственные символы стали неотъемлемой частью имиджа страны. Подрастающему поколению нужно прививать чувство патриотизма через флаг, герб и гимн, считает Жандарбек Малибеков.
«Наши государственные символы отражают надежды предков, которые долгие годы добивались свободы. В создании герба есть вклад и Елбасы – Нурсултана Назарбаева. При голосовании некоторые депутаты высказались против звезды на гербе. Тогда он сказал, что звезда олицетворяет сияние, и вспомнил слова наших предков, которые, благословляя молодежь, говорили: «Жұлдызын жарқырай берсін!» («Чтобы твоя звезда не угасала!»). Так пусть же звезда Казахстана никогда не угаснет!» – пожелал автор государственного герба.
Чувством гордости за страну поделились и победители проекта «100 новых лиц Казахстана». Врач Дарын Абильжанов, выступая от имени медиков региона, подчеркнул, что они готовы служить своему народу.
«Во время пика пандемии коронавируса медработники круглосуточно несли дежурства в провизорных госпиталях и месяцами не видели своих близких. Они самоотверженно боролись за каждого пациента, доказывая тем самым свою любовь к Родине и народу. Мы и дальше готовы показывать пример патриотизма подрастающему поколению», – сказал Дарын Абильжанов.
Приятным завершением встречи стало награждение участников круглого стола. Победители проекта «100 новых лиц Казахстана» получили сувениры с государственной символикой, а еще четыре карагандинца были награждены благодарственными письмами.
Среди них заместитель директора детского дома «Таңшолпан» Шахмарал Кабулова, директор Молодёжного ресурсного центра Абайского района Владислав Кирей, старший инспектор отдела военного и спецобеспечения управления тылового обеспечения Департамента полиции Даулет Омарбеков и помощник начальника Карагандинской академии МВД РК им. Б. Бейсенова полковник полиции Сергали Токтарбеков.