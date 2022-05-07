7 Мая 2022 16:12

Отличившихся безупречной службой полицейских наградили в МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В преддверии Дня защитника Отечества и 77-летия Великой Победы в МВД прошла церемония награждения отличившихся безупречной службой сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Указом Президента 25 сотрудников органов внутренних дел награждены государственными наградами, восемь руководителей получили высшее специальное звание – «генерал».

Помимо этого, в честь праздника приказом министра было награждено 820 сотрудников из различных регионов страны.

«Празднование Дня защитника Отечества воспитывает нас в духе преданности и беззаветного служения Родине, готовности защищать ее интересы и суверенитет. Наш долг сделать все, чтобы история наших побед оставалась главным примером в воспитании чувства патриотизма у нынешней молодежи», – отметил глава ведомства Марат Ахметжанов.

Среди награжденных – полицейские из Павлодара Данат Камалиев и Бахытжан Мухамбетов, которые вынесли из горящей квартиры мужчину и до прибытия скорой оказали ему первую помощь.

«Я получил медаль «Ерлігі үшін». В марте нашим экипажем был получен вызов о том, что по улице Гагарина происходит пожар. По прибытию мы обнаружили возгорание на втором этаже. Мы вытащили оттуда гражданина, который уже почти не дышал. Оказали ему первую медицинскую помощь и передали врачам», – сообщил инспектор батальона патрульной полиции города Павлодар Данат Камалиев.

«На таком мероприятии я впервые. Очень рад. Я также получил медаль «Ерлігі үшін». Это медаль за мужество. Своим коллегам хочу пожелать удачи, терпения и сил, крепкого здоровья», – подчеркнул инспектор батальона патрульной полиции города Павлодара Бахытжан Мухамбетов.

Почетными гостями мероприятия стали родители участкового инспектора полиции по делам несовершеннолетних Олжаса Рысбека, погибшего при остановке автомобиля для предотвращения опасности на дороге в Алматинской области. Страж порядка посмертно награжден орденом «Айбын» ІІ степени.

«После окончания школы Олжас решил стать полицейским. Он очень любил свою работу», – вспомнила мама инспектора Гульмира Нильдебаева.

После торжественной части мероприятия вниманию награжденных и приглашенных гостей была представлена передвижная выставка, организованная Ддепартаментом полиции на транспорте, состоящая из экспонатов Военно-исторического музея.