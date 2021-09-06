Отличие нынешнего Послания от прошлых назвал политолог

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Директор Института евразийской интеграции, политолог Уразагали Сельтеев прокомментировал Послание Президента РК от 1 сентября 2021 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В нынешнем Послании отсутствует пафосная пропаганда достижений, которую мы раньше всегда привыкли видеть. Это честное вскрытие всего комплекса существующих проблем. И когда это озвучивает Глава государства, появляется надежда, что маховик решения проблем запустится. И сейчас самая главная загвоздка – это эффективность работы госаппарата. Президент сам открыто говорит о том, что многие работают вразнобой. Сейчас все нужно синхронизировать и наладить взаимодействие между центральной и региональной властью», - сказал Уразгали Сельтеев.

По его словам, госорганам необходимо больше инициативы в реализации поставленных Главой государства задач.

«Нужно, чтобы исполнительные органы в лице акиматов и министерств вернули инициативу по разработке практических решений. То есть, они сами должны вырабатывать алгоритмы, как это сделать, как реализовать на практике. Сейчас мы видим, что есть некая пассивность в этом плане и отстраненность. Президент говорит, что все пытаются уйти от ответственности и это ненормально. Президент дал сигнал и определенное обновление в кадровом плане тоже произойдет», - отметил спикер.

«Думаю, Послание будет иметь критический характер для госаппарата – в последней фразе Глава государства использовал такую формулировку, как «решающий этап». Если уже сейчас не начать решать эти проблемы, потом уже будет поздно», - заключил У. Сельтеев.