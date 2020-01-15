Откуда взялись сизые голуби с красными иероглифами на крыльях в Катон-Карагайском районе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Информацию о взбудораживших в октябре-ноябре прошлого года общественность Катон-Карагайского района ВКО сизых голубях с красными иероглифами на крыльях и хвосте прокомментировал в Facebook пресс-секретарь Комитет лесного хозяйства и животного мира Сакен Дилдахмет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Началось все с того, что четыре года назад жители села Бекалка нашли мёртвого голубя, на левой лапке которого было чёрное пластиковое кольцо с шестизначным номером и голограмма, предназначенная для считки с помощью смартфона. На правой лапке находился небольшой трансмиттер с электронной начинкой, работающий в формате сотовой связи. Крылья также украшали надписи красными иероглифами. Также были экземпляры из Аккайнара (Черновой) и Жазабы (Язовой). В октябре-ноябре прошлого года непривычная находка – сизый голубь с красными иероглифами на крыльях и хвосте, также взбудоражила общественность Катон-Карагайского района. Некоторые жители обратились с вопросами в Катон-Карагайский национальный парк, сотрудники отдела науки которого старались успокоить взволновавшееся по поводу этих голубей общество и пояснить их происхождение. Таких голубей сотрудники нацпарка наблюдали и изучали с 2015 года, и даже опубликовали несколько научных статей.





Как поясняет С. Дилдахмет, при исследовании выяснилось, что прилетающие голуби были ручными и всегда останавливались во дворах в местах подкормки кур. При этом носителями какой-либо секретной информации они не являлись.

«Оказалось, что в 90-х годах прошлого столетия в мире возникла и стремительно развивалась индустрия голубиного спорта и бизнеса на голубиных тотализаторах, где можно заработать большие деньги. По своей масштабности она затмила популярные когда-то конные скачки с их системой денежных ставок и выигрышей», - отметил С.Дилдахмет.





Возрождение голубеводства и голубиного спорта, как утверждает автор поста, связано с началом экономического подъёма в Китае в 90-х годах прошлого века, где основное место в увлечениях китайских голубеводов занимало разведение спортивных голубей и участие с ними в голубиных гонках. В 1984 году была создана Китайская ассоциация голубиных гонок, а после 1990 года по всей стране стали проводиться общие голубиные соревнования.

«Голубеводы-любители получили возможность собираться вместе и участвовать в больших голубиных состязаниях. Начиная с 2000 года, в Пекине и других больших городах появился «Клуб гоночных голубей» с высоким призовым фондом. Страну охватил всеобщий спортивный ажиотаж, а голубиные гонки превратились в эмоциональный и захватывающий праздник со своими героями и большими премиями чемпионам из огромного призового фонда. Сегодня в Китае насчитывается уже несколько десятков тысяч «голубедромов». Только в Пекине функционирует более тысячи официальных, не считая любительских», - сообщает автор поста.

Голубиные гонки стимулировали выпуск специального оборудования для содержания голубей и проведения соревнований: производство колец, микрочипов, сканеров для индивидуального маркирования и опознавания голубей, часов с функцией электронного сканирования для голубя, миниатюрных навигаторов (GPS), определяющих точное местоположение птицы в пространстве и осуществляющих прямую интернет-трансляцию – передачу этих данных на смартфон владельца.

«Разведением спортивных пород голубей занимаются специальные питомники – голубиные фермы. Одна из них находится в Урумчи – центре Синьцзян-Уйгурского автономного района, питомцы которой время от времени и стали прилетать в пограничные зоны Алматинской и Восточно-Казахстанской областей на расстояние до 700 км от места рождения. В Урумчи голубей тренируют для участия в спортивных состязаниях и продают вместе с соответствующим электронным оборудованием, включая софт. Они принимают участие в тотализаторах, которые организуют специализирующиеся на этом фирмы... При этом владельцы делают ставки на своего голубя и регулярно получают на смартфон информацию о нём, включая время старта, скорость, дистанцию, время прибытия», - пишет С. Дилдахмет.

Касательно колец с микрочипами и голограммами, то они, как поясняет С. Дилдахмет, содержат информацию с личными данными голубя, участвующего в соревнованиях. Красные же иероглифы, отштампованные на первостепенных маховых перьях – клички голубей и информация о соревнованиях.

Феномен же значительных разлётов сизарей и появлений далеко в стороне от Китая, предположительно, связывается автором поста с погодными условиями, например сильным ветром, который относит их от основного маршрута на большие расстояния.

Фото: www.facebook.com/s.dildakhmet