Откуда родом самая популярная ель в мире

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - Украшенная елка стала обязательным атрибутом Рождества и Нового года только в XIX веке - причем, сначала в Германии. С тех пор много раз менялась мода как на елочные украшения, так и на сами ели. Например, сейчас популярны, так называемые «датские» елки, хотя на самом деле эти зеленые красавицы растут не в Дании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на dw.com.

На самом деле датская ель - родом с Кавказа и является, строго говоря, не елью, а пихтой. Кавказскую пихту предпочитают другим видам хвойных и в Германии. По данным газеты Frankfurter Rundschau, из 25 миллионов рождественских елей, которые ежегодно продаются в ФРГ, 80 процентов - это пихта кавказская. В Германии это красивое дерево правильной конической формы чаще всего называют Nordmanntanne - «пихтой Нордмана», по имени открывшего ее и описавшего ботаника Александра фон Нордмана. Именно так она называется и по-латыни: Abies nordmanniana.

Полное имя ученого - Александр Давидович фон Нордман, и вся его жизнь тесно связана с Одессой и Кавказом. Этнический немец, он родился на острове Руотенсальми в Финляндии в 1803 году. Именно там, на Кавказе, в горах у города Боржоми в Грузии, на высоте более 1500 метров метров 35-летний фон Нордман обнаружил пихту с прямым стволом, густыми крепкими ветками и длинными, темно-зелеными иголками.

С середины XIX века пихту Нордмана начинают выращивать за пределами Кавказа. Постепенно она получает распространение в Западной Европе. Правда, семена и сейчас еще чаще всего привозят из родных мест красавицы-пихты, хотя большую часть продаваемых в Германии пихт Нордмана выращивают здесь же. Лишь примерно 15 процентов импортируются из Польши, Ирландии и Дании.

Пихта Нордмана пользуется популярностью не только из-за своей красоты, но и потому, что она хорошо сохраняется, не осыпаясь, при комнатной температуре: если правильно ухаживать за ней, она простоит до нескольких недель. Есть у этого вида рождественской или новогодней елки еще одно преимущество: она не очень колючая.