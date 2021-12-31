+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -6 °С
Алматы: -5 °С
USD 431.67 EUR 487.79
RUB 5.77 CNY 67.73
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Откуда родом самая популярная ель в мире

31 Декабря 2021 10:00
Поделиться:
Откуда родом самая популярная ель в мире

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - Украшенная елка стала обязательным атрибутом Рождества и Нового года только в XIX веке - причем, сначала в Германии. С тех пор много раз менялась мода как на елочные украшения, так и на сами ели. Например, сейчас популярны, так называемые «датские» елки, хотя на самом деле эти зеленые красавицы растут не в Дании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на dw.com.

Новости по теме
В новогоднюю ночь «Хабар» покажет спецвыпуск шоу «Маска»
24 хоккейных катка установили для отдыха горожан в Павлодаре Пункты вакцинации подростков открыли в трех школах в Костанае 12 семей из социально уязвимых категорий получили квартиры в Павлодарской области

На самом деле датская ель - родом с Кавказа и является, строго говоря, не елью, а пихтой. Кавказскую пихту предпочитают другим видам хвойных и в Германии. По данным газеты Frankfurter Rundschau, из 25 миллионов рождественских елей, которые ежегодно продаются в ФРГ, 80 процентов - это пихта кавказская. В Германии это красивое дерево правильной конической формы чаще всего называют Nordmanntanne - «пихтой Нордмана», по имени открывшего ее и описавшего ботаника Александра фон Нордмана. Именно так она называется и по-латыни: Abies nordmanniana.

Полное имя ученого - Александр Давидович фон Нордман, и вся его жизнь тесно связана с Одессой и Кавказом. Этнический немец, он родился на острове Руотенсальми в Финляндии в 1803 году. Именно там, на Кавказе, в горах у города Боржоми в Грузии, на высоте более 1500 метров метров 35-летний фон Нордман обнаружил пихту с прямым стволом, густыми крепкими ветками и длинными, темно-зелеными иголками.

С середины XIX века пихту Нордмана начинают выращивать за пределами Кавказа. Постепенно она получает распространение в Западной Европе. Правда, семена и сейчас еще чаще всего привозят из родных мест красавицы-пихты, хотя большую часть продаваемых в Германии пихт Нордмана выращивают здесь же. Лишь примерно 15 процентов импортируются из Польши, Ирландии и Дании.

Пихта Нордмана пользуется популярностью не только из-за своей красоты, но и потому, что она хорошо сохраняется, не осыпаясь, при комнатной температуре: если правильно ухаживать за ней, она простоит до нескольких недель. Есть у этого вида рождественской или новогодней елки еще одно преимущество: она не очень колючая.

Подписывайтесь на наш канал:

#Германия   #Общество   #Мировые новости  
Поделиться:
Новости по теме
В новогоднюю ночь «Хабар» покажет спецвыпуск шоу «Маска»
24 хоккейных катка установили для отдыха горожан в Павлодаре
Пункты вакцинации подростков открыли в трех школах в Костанае
12 семей из социально уязвимых категорий получили квартиры в Павлодарской области
Популярное
1 Бежавшего за Дедом Морозом школьника из ВКО поздравил министр образования и науки
2 В Генеральной прокуратуре прокомментировали полную отмену смертной казни
3 Когда полностью заработают две новые станции метро в Алматы
4 ЕС: ковид бьёт рекорды
5 Победа Рухии на «Славянском базаре», «Грэмми» Иманбека, выступление Димаша на инаугурации Президента США – музыкальные итоги года
6 Вопросы повышения качества жизни лиц с инвалидностью в Казахстане обсудили в Нур-Султане
Читайте также
За спасение тонущего друга наградили жителя Атырау
О мерах безопасности при обращении с пиротехникой напомнили детям в Павлодарской области
Бежавшего за Дедом Морозом школьника из ВКО поздравил министр образования и науки
В Генеральной прокуратуре прокомментировали полную отмену смертной казни
Когда полностью заработают две новые станции метро в Алматы
ЕС: ковид бьёт рекорды
Победа Рухии на «Славянском базаре», «Грэмми» Иманбека, выступление Димаша на инаугурации Президента США – музыкальные итоги года
Вопросы повышения качества жизни лиц с инвалидностью в Казахстане обсудили в Нур-Султане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz

Архив