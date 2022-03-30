Откуда казахстанцам отправляют деньги

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Объём средств, отправленных из-за рубежа в РК через системы денежных переводов, заметно сократился, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на finprom.kz.

Объём отправленных из-за рубежа в РК через системы денежных переводов (СДП) средств за январь текущего года составил 13,6 млрд тг — на 30,5% меньше по сравнению с январём 2021-го.

Показатель в соответствующем периоде сокращается третий год подряд.

Почти две трети переводов через СДП из-за рубежа в РК были отправлены в долларах США (за январь 2022 года — 63,9% от всего объёма). Следом по популярности идёт национальная валюта — именно в тенге было отправлено ещё 25% всего объёма переводов. Доля переводов в рублях тем временем сокращается четвёртый год подряд; в январе 2022-го она составила лишь 6,1%. На долю евро пришлось 4,9%.

Средний чек одного перевода, полученного в американской валюте, за год уменьшился с 780 до 758 долл. США. Средний чек одного перевода в тенге, наоборот, увеличился — со 127,7 тыс. до 190,9 тыс. тг. Вырос и средний чек одного перевода в российской валюте — с 22,5 тыс. до 23,6 тыс. руб. Средний чек одного перевода в евровалюте уменьшился с 436 до 400 евро.

В январе 2022 года наибольший объём переводов в РК через СДП был отправлен из Узбекистана — 2,5 млрд тг.

Следом идут Южная Корея (2,1 млрд тг) и США (1,9 млрд тг). Россия, которая ранее лидировала, в январе 2022-го заняла лишь четвёртое место с объёмом переводов всего в 1,6 млрд тг.