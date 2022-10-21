Открывшего стрельбу на трассе астанчанина задержали акмолинские полицейские

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Открывшего стрельбу на трассе астанчанина задержали полицейские Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В отдел полиции Аршалынского РОП поступило заявление 19-летнего жителя столицы. Неподалеку от поселка Жибек-Жолы неизвестные лица повредили принадлежащую ему автомашину Toyota Land Cruiser-200. Прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группой было установлено, что на трассе Астана – Караганда между неизвестными лицами произошел конфликт. По показаниям очевидцев, один из злоумышленников достал пистолет и сделал несколько выстрелов в участников инцидента. С места происшествия полицейские изъяли прострелянные гильзы и газовый баллон. Назначена экспертиза.

Инцидент произошел еще в начале сентября.

В результате проведенных следственных и оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления криминальной полиции ДП Акмолинской области, следственного управления и отдела полиции Аршалынского РОП за совершение преступления задержали подозреваемого, им оказался 39-летний житель столицы, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности по ст. 293 УК РК.

В ходе обысковых мероприятий у подозреваемого изъяли вещественное доказательство – револьвер Наган и 57 патронов. Аршалынским отделом полиции по данному факту начато досудебное расследование по ч.3 ст.293 УК РК «Хулиганство». Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

Фото: polisia.kz