4 Мая 2022 12:29

Открывать месторождения в Казахстане все сложнее и дороже – глава Минэкологии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ближайшие пять лет Казахстан запланировал проведение научных исследований для прогнозирования глубокозалегающих объектов и открытия новых месторождений. Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Открытие новых месторождений с каждым годом становится все более сложным и дорогим. Большую роль в укреплении минерально-сырьевой базы играет геологическая наука. Только ее опережающее развитие способно обосновать прогнозный фонд открытия месторождений», – заявил Сериккали Брекешев.

В этой связи, по его словам, в ближайшие пять лет планируется провести научные исследования для прогнозирования глубокозалегающих объектов и открытия новых месторождений на базе современных достижений науки. Это будет сделано в рамках программно-целевого финансирования.

Также ведется работа по созданию и внедрению информационной системы «Национальный банк данных минеральных ресурсов». Министерствами цифрового развития, экологии геологии и природных ресурсов, энергетики, индустрии и инфраструктурного развития начата работа по созданию единой платформы «Kaznedra» путем объединения и миграции всех существующих информсистем в сфере недропользования.

По словам главы Минэкологии, единая платформа будет способствовать оказанию комплексной сервисной поддержки инвесторам путем консолидации всех процессов и услуг в едином окне. В настоящее время разработана детальная Дорожная карта по реализации проекта и внесена в канцелярию Премьер-Министра.

«По поручению Президента на базе подведомственных организаций РЦГИ «Казгеоинформ» и АО «НГК «Казгеология» в декабре прошлого года создана Национальная геологическая служба. В июне этого года будет завершена реорганизация данных организаций и другие организационные мероприятия», – напомнил Сериккали Брекешев.

Министр пояснил, что служба будет являться комплексной сервисной поддержкой инвесторам посредством открытого доступа к геологической информации, эксплуатации Национального банка данных минеральных ресурсов, обобщению, систематизации и анализу геологической информации.