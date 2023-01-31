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Открывается прямое авиасообщение между Астаной и Челябинском

31 Января 2023, 10:44
Открывается прямое авиасообщение между Астаной и Челябинском

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В рамках работы по дальнейшему возобновлению и открытию международного сообщения, Комитетом гражданской авиации МИИР РК совместно с авиационными властями Российской Федераций проработан вопрос открытия прямых регулярных рейсов по маршруту Астана – Челябинск, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

Так, казахстанская авиакомпания «Qazaq Air», с 13 февраля текущего года планирует начать выполнение регулярных пассажирских рейсов по маршруту Астана – Челябинск с частотой три рейса в неделю по понедельникам, средам и пятницам на воздушных судах De-Havilland Dash 8- Q400.

Увеличение рейсов между Казахстаном и Россией будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества между двумя странами.

Билеты доступны на официальном сайте авиакомпании.


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