Открытый урок «Современный Казахстан. Уроки лидерства Елбасы» прошел в 59 школах Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В 59 школах города Атырау прошел общереспубликанский открытый урок «Современный Казахстан. Уроки лидерства Елбасы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В школе-гимназии № 30 для одарённых детей открытый урок организовали для учеников 6-х классов.

На открытых уроках учащиеся рассказывали биографию Нурсултана Абишевича Назарбаева, говорили о его выдающихся заслугах как по реформированию политической и экономической систем внутри страны, так и признанных всем миром инициативах на политической арене. Для закрепления пройденного материала ребята приняли участие в блиц-опросе по обсужденным темам.

«Для нас очень важно знать поступательную историю Казахстана, у истоков независимости которого стоял первый Президент РК Нурсултан Назарбаев. На таких уроках воспитывается и патриотизм, узнаешь много нового и интересного», - говорит учащийся средней школы №21 Максут Избасаров.











