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    11:45, 16 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Открытый урок для 3 тысяч школьников провела карагандинская НИШ

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Назарбаев Интеллектуальной школе Караганды прошло мероприятие «Жасампаздық пен дамудың 30 жылдығы» («30 лет креативности и развития»), посвященное 30-летию независимости Казахстана. В прямом эфире на открытом уроке присутствовали почти 3 тысячи учащихся 95 ведущих школ области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Мероприятие одновременно прошло во всех НИШ Казахстана. На нем говорили о независимости страны, роли Первого Президента в становлении республики, а также о социально-экономических достижениях государства за последние годы.

    Школьники также послушали видеовыступления преподавателей – ровесников независимого Казахстана. Одна из них – учительница химии карагандинской НИШ Инабат Хамитова. Сейчас она обучается в США по программе «Болашак».

    «За 30 лет мы стали свидетелями больших изменений в разных сферах. Среди них можно выделить образование и науку, такие проекты, как Назарбаев Интеллектуальные школы, Назарбаев университет, программу «Болашак». Сейчас я получаю степень магистра химии в Университете Пенсильвании по программе «Болашак». Это стало возможным благодаря независимости Казахстана», – говорит Инабат Хамитова.

    Учащиеся интеллектуальной школы убеждены, что образование и наука играют большую роль в развитии страны.

    «В будущем я хочу стать специалистом в области ядерной физики и использовать свои знания и ресурсы во благо нашего государства», – говорит ученик 12-го класса НИШ Караганды Нурасыл Жумабаев.

    Открытый урок прошел с участием руководителя управления по вопросам молодежной политики Карагандинской области Биржана Алимжанова и директора Учебно-методического центра развития образования Бахытгуль Абдикеровой. В завершение мероприятия гости ответили на интересующие школьников вопросы.


    Теги:
    30 лет Независимости Образование Карагандинская область
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