Открытый турнир по видам байги прошел в Карагандинской области

КАРАГАНДА.КАЗИНФОРМ - В Караганде 26 июня т.г. прошел открытый областной турнир по видам байги, посвященный 30-летию Независимости Республики Казахстан и Дню столицы. За победу в этих масштабных, ярких соревнованиях по национальному виду спорта боролись 150 наездников из регионов страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Карагандинской области.

В церемониях открытия первенства и награждения приняли участие глава Ассоциации национальных видов спорта нашего региона Нурсерик Шарипов, заместитель акима Карагандинской области Абзал Нукенов, почетный президент Ассоциации боевых искусств Карагандинской области Кендебай Адамбеков, руководитель УФКиС Темирхан Абылаев и другие.

Отметим, что турнир проходил на месте строительства будущего ипподрома, который станет отличной собственной базой для тренировок наших спортсменов. Плюс это возможность проводить соревнования республиканского и даже международного уровней, что, конечно, вызовет интерес и будет хорошей пропагандой национальных видов спорта. Байга, прошедшая в минувшую субботу, подтвердила это.

Во всех ее видах - тай жарысы, құнан жарысы, топ бәйге и, конечно, аламан бәйге, - развернулась жесткая, захватывающая борьба. Лучших джигитов и хозяев самых быстрых и выносливых скакунов наградили ценными призами, кубками и медалями за счет спонсорских средств Ассоциации национальных видов спорта Карагандинской области.

Главный приз в аламан бәйге (25 км) – автомобиль, в двух видах (тай жырысы, құнан жарысы) – мотоциклы, в топ бәйге – денежный приз 1 млн тенге. Обладатели от 2 до 5 места были награждены денежными призами. А так же специальные призы в трех номинациях учредила Ассоциация боевых искусств региона. Большое содействие в организации и проведении турнира оказала федерация байге Карагандинской области «Арка».

В итоге победителями и призерами стали:

Аламан бәйге

І место – Алматинская область, Секенай Бөбекбай (Мамайқара)

ІІ место – Жамбылская область, Берік Оңалбаев (Қарақұс)

ІІІ место – Актобе, Қазбек Әлешев (Қайнар)

Топ бәйге

І место – Карагандинская область, Нұрлыбек Мұхамедияров (Ботагөз)

ІІ место – Баянауыл, Сүтжан Каримов (Желқара)

ІІІ место – Жамбылская область, Жандос Қадырманов (Еспера)

Құнан бәйге

І место – Жамбылская область, Мұрат Өсербаев (Құралай)

ІІ место –Восточно-Казахстанская область, Қуат Үсенов (Қарақат)

ІІІ место– Алматинская область, Іле ауд, Жанколиков әулеті (Лидер)

Тай жарыс

І место – Карагандинская область, Нуринский район, Нұрлан Намысов (Нұрақасқа)

ІІ место – Карагандинская область, Жанааркинский район, Әсен Саламат (Ақбота)

ІІІ место – Карагандинская область, Жанааркинский район , Темірхан Тоқбергенов (Аққоян)