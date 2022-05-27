27 Мая 2022 20:15

Открытый турнир по художественной гимнастике стартовал в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане стартовал открытый турнир Baby Cup по художественной гимнастике на призы Алии Юсуповой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Турнир собрал около 350 гимнасток тз Алматинской области и городов Алматы, Шымкент, Павлодар, Темиртау, Актау и Нур-Султан.

Это первый школьный турнир, проводимый в столице, он станет ежегодным.