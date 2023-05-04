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Открытый республиканский турнир по таеквондо среди детей прошел в Астане

Редактор:  
Артем Волков
4 Мая 2023, 18:30
Открытый республиканский турнир по таеквондо среди детей прошел в Астане Фото: gov.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Астане 1 и 2 мая проходил открытый республиканский турнир по таеквондо среди детей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата столицы.

Мероприятие посвящено Дню единства народа Казахстана. Организовала его Федерация таеквондо Астаны. Участие в открытии турнира приняли заместитель руководителя Управления физической культуры и спорта Астаны Еркегали Корбозов, президент Федерации таеквондо Астаны Мамлюк Мусаев, управляющий ледового дворца «Алау» Азат Садыков и бронзовый призер по таеквондо Олимпиады в Пекине 2008 года Арман Чилманов.

В соревновании участвовали 450 спортсменов из 10 регионов страны.

Турнир проводился впервые, и главной целью было развитие и популяризация физической культуры и спорта в стране.

Следует отметить, что недавно в ледовом дворце «Алау» открылся зал для занятий единоборств. Там созданы все условия для юных спортсменов


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Астана   Акимат   Спорт   Дети  
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