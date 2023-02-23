22:15, 22 Февраль 2023 | GMT +6
Открытый кубок по конкуру состоится в Астане
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице 26 февраля состоится открытый кубок «Аргымак» по конкуру, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.
Участие в состязаниях примут наездники из Караганды, Алматы, Шымкента и Астаны. Соревнование будет проходить по пяти направлениям.
Для первой категории - «дети» - высота препятствий (с прыжками) до 110 см.
Для второй категории - «молодые лошади 4 года» - высота препятствий до 100 см (с прыжками).
Для третьей категории - «молодые лошади 5 лет» - высота препятствий до 120 см (с прыжками).
Для четвертой категории - «молодые лошади 6 лет» - высота препятствий до 125 см (с прыжками).
Для пятой категории - «открытый класс» - высота 130 см (с прыжком).
Общий призовой фонд соревнований составляет 12 миллионов тенге.