Открытый кубок по конкуру состоится в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице 26 февраля состоится открытый кубок «Аргымак» по конкуру, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Участие в состязаниях примут наездники из Караганды, Алматы, Шымкента и Астаны. Соревнование будет проходить по пяти направлениям.

Для первой категории - «дети» - высота препятствий (с прыжками) до 110 см.

Для второй категории - «молодые лошади 4 года» - высота препятствий до 100 см (с прыжками).

Для третьей категории - «молодые лошади 5 лет» - высота препятствий до 120 см (с прыжками).

Для четвертой категории - «молодые лошади 6 лет» - высота препятствий до 125 см (с прыжками).

Для пятой категории - «открытый класс» - высота 130 см (с прыжком).

Общий призовой фонд соревнований составляет 12 миллионов тенге.