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    21:08, 15 Июнь 2021 | GMT +6

    Открытый конкурс для реализации бизнес-идей объявили в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - ГУ «Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города Нур-Султан» объявило открытый конкурс на государственные гранты для реализации новых бизнес-идей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

    Гранты в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025» предоставляются субъектам малого предпринимательства, в том числе начинающим молодым предпринимателям, начинающим предпринимателям, на безвозмездной основе осуществляющих деятельность в приоритетных секторах экономики.

    Для подачи заявок на участие в конкурсе необходимо зарегистрироваться в цифровой платформе для бизнеса «Qoldau».

    Для участия в конкурсе претенденты представляют в электронной форме заявку по утвержденной форме.

    Сроки представления конкурсной документации: с 28 июня по 12 июля 2021 года.



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