Открытый диалог: о чем просят власть жители Карагандинской области
Женис Касымбек уже провел встречи в Жезказгане, Сатпаеве, Приозерске, Балхаше и Актогайском районе. Жители в основном поднимают вопросы социального характера.
К примеру, сатпаевцев волнует нехватка медицинских кадров. Аким области рассказал, что в рамках меморандума корпорация «Казахмыс» построит новый медцентр и будут привлечены востребованные специалисты.
Для жезгазганцев важнейшей темой разговора стало обеспечение качественной питьевой водой. По поручению Президента в этом году начнется реконструкция Уйтас-Айдосского водовода и строительство водовода на месторождении Кожамсеит. На встрече также говорили о диверсификации экономики. В этом году в Жезказгане планируется запуск трех крупных проектов, что позволит создать более 320 рабочих мест и увеличить рост промышленного производства.
Жители Приозерска обсудили с акимом области, каких социальных объектов не хватает в городе. Например, попросили построить Дом культуры и физкультурно-оздоровительный комплекс.
В Балхаше возьмутся за решение проблемы изношенных труб. В городе впервые пройдет масштабная реконструкция водопроводных сетей, а в микрорайоне Конырат закончат проводить центральное отопление. От центральной ТЭЦ коммуникации уже готовы, работа идет по внутренним сетям.
Жителям Актогайского района глава области рассказал, что в этом году завершат ремонт участка дороги Актогай – Балхаш и начнут поэтапно приводить в порядок направление Актогай – Караганда. В поселке Шашубай будут восстанавливать брошенные дома. Первую пятиэтажку на сто квартир должны сдать уже в этом году.
Отчеты перед населением продолжаются. Женис Касымбек заверил, что ни один из поднятых вопросов не останется без внимания.