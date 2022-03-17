Открытый диалог: о чем просят власть жители Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Аким Карагандинской области Женис Касымбек свои отчеты перед населением начал с отдаленных регионов. В этом году они проходят по-новому: отдельно в каждом городе и районе, в формате открытого микрофона. Это позволяет построить эффективный диалог властей с жителями, передает МИА «Казинформ».

Женис Касымбек уже провел встречи в Жезказгане, Сатпаеве, Приозерске, Балхаше и Актогайском районе. Жители в основном поднимают вопросы социального характера.

К примеру, сатпаевцев волнует нехватка медицинских кадров. Аким области рассказал, что в рамках меморандума корпорация «Казахмыс» построит новый медцентр и будут привлечены востребованные специалисты.

Для жезгазганцев важнейшей темой разговора стало обеспечение качественной питьевой водой. По поручению Президента в этом году начнется реконструкция Уйтас-Айдосского водовода и строительство водовода на месторождении Кожамсеит. На встрече также говорили о диверсификации экономики. В этом году в Жезказгане планируется запуск трех крупных проектов, что позволит создать более 320 рабочих мест и увеличить рост промышленного производства.

Жители Приозерска обсудили с акимом области, каких социальных объектов не хватает в городе. Например, попросили построить Дом культуры и физкультурно-оздоровительный комплекс.

В Балхаше возьмутся за решение проблемы изношенных труб. В городе впервые пройдет масштабная реконструкция водопроводных сетей, а в микрорайоне Конырат закончат проводить центральное отопление. От центральной ТЭЦ коммуникации уже готовы, работа идет по внутренним сетям.

Жителям Актогайского района глава области рассказал, что в этом году завершат ремонт участка дороги Актогай – Балхаш и начнут поэтапно приводить в порядок направление Актогай – Караганда. В поселке Шашубай будут восстанавливать брошенные дома. Первую пятиэтажку на сто квартир должны сдать уже в этом году.

Отчеты перед населением продолжаются. Женис Касымбек заверил, что ни один из поднятых вопросов не останется без внимания.