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    22:10, 16 Март 2022 | GMT +6

    Открытый диалог: Аким Сарани провел отчетную встречу в новом формате

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    САРАНЬ. КАЗИНФОРМ – Без официальных докладов, речей с трибун и чтения по бумаге статданных прошла отчетная встреча акима Сарани Ержана Темирханова. Получился открытый и понятный диалог о дальнейшем развитии города, передаеет корреспондент МИА «Казинформ».

    В качестве площадки для встречи был выбран новый спортивный манеж. Саранцы могли прийти с детьми. Для них сделали специальную зону с раскрасками, карандашами и кубиками. Людям с ограниченными возможностями обеспечили доступность и свободу передвижения. Работал медицинский пункт.

    В разговоре жители смогли поучаствовать и дистанционно. Шел прямой эфир в социальных сетях и на платформе Aitube.kz.

    В беседе и обмене мнениями каждый смог поднять проблему, которая волновала именно его. Обсуждались вопросы получения жилья, ремонт дорог, подключение к центральному теплоисточнику, переход к новой форме управления многоквартирными домами ПТ и ОСИ, подключение и тарифы на газ.

    Для удобства здесь же были созданы отдельные «подсекции». Одномоментно жители могли обратиться к специалистам и получить ответ по основным стратегическим направлениям – строительство (объекты, очередность получателей), коммунальное хозяйство (тепло-, водо- и электроснабжение, дороги, дворы, скверы), социальные вопросы (услуги здравоохранения, образования, установление социальных выплат), развитие бизнеса.

    По данным организаторов, обсудить важные для себя и города вопросы пришли более 350 человек. Еще три тысячи подключились онлайн.

    Встречи в таком формате будут проводиться на постоянной основе.

    Напомним, 7 марта Президент Казахстана подписал Указ «О проведении встреч акимов с населением».



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