Открытый чемпионат по Street lifting и Street Workout прошел в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столице прошел открытый чемпионат по Street lifting и Street Workout под руководством рекордсмена по Street Workout Айтыма Жакупова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Айтыма Жакупова, основная задача соревнования – привлечение молодежи к спорту. Также одна из главных целей, по мнению именитого атлета, – искоренение в обществе вредных для здоровья человека веществ: сигареты, наркотики, алкоголь, вейпы и энергетики.

Соревнование проходило по двум дисциплинам: подтягивание на турнике с дополнительным весом 32 кг и отжимания на брусьях с дополнительным весом 48 кг. Отметим, что открытый чемпионат был приурочен к празднику Наурыз.

«Чем чаще мы проводим подобные мероприятия, тем больше молодежи узнает об этом, больше подростков подключается. Как бы это ни было, ежегодно у молодежи меняются интересы, над которыми сегодня мы можем работать: привлекать к спорту, развивать спортивные направления. Благодаря направлению Street Workout многие ребята физически готовы к любому виду спорта, вплоть до единоборств. Это очень зрелищное событие: шоу, мастер-классы. Мы стараемся проводить тренировки во дворе, чтобы ребята не только занимались, но и общались друг с другом, чтобы создавалось здоровое окружение», - отметил Айтым Жакупов.

Главными гостями мероприятия стали известный казахстанский боец Василий Тахтай и популярный блогер Нурлан Батыров. Помимо основных дисциплин, к соревнованию также привлекли гостей. Среди зрителей был проведён мини-турнир по упражнению «Планка».

«Больше всех удивил 40-летний мужчина по имени Тимур, который 40 минут простоял на планке и выиграл iPhone 14. Он пообещал подарить телефон жене. Всего участвовало 200 человек, однако он оказался самым крепким и стойким», - сказал Айтым Жакупов.

Победителям чемпионата вручили денежные призы и подарки. За первое место – 150 тысяч тенге, за второе место – 100 тысяч тенге и за третье место – 50 тысяч тенге. По второй дисциплине сумма премиальных за первое место составила 100 тысяч тенге, за второе место – 70 тысяч тенге и за третье место – 30 тысяч тенге.

Особенность Открытого чемпионата по Street lifting и Street Workout в том, что соревнования проходили на улице. В ближайшее время, по словам Айтыма Жакупова, планируется открытие летнего сезона. Также в планах провести чемпионат Казахстана по Street Workout.