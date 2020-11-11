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Открытый чемпионат по программированию «Аlem cup» впервые пройдёт в Казахстане

11 Ноября 2020 17:54
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Открытый чемпионат по программированию «Аlem cup» впервые пройдёт в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Школа программирования «Аlem» при поддержке Фонда Нурсултана Назарбаева проводит первый в Казахстане открытый чемпионат по программированию и искусственному интеллекту «Аlem cup», передает МИА «Казинформ».

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Цель чемпионата - стимулирование молодежи страны в освоении высоких технологий, поддержка талантливых программистов. Чемпионат будет проходить на уникальной онлайн-платформе https://Irn.dev, разработанной школой «Alem».

В рамках чемпионата участникам предстоит разработать искусственный интеллект для своего бота, который будет конкурировать с ботами других программистов турнира.

Первый этап продлится с 16 ноября до 25 ноября. Далее победители пройдут на рейтинговые игры, старт которых намечен на 26 ноября 2020 года. Финальные игры «Аlem cup» будут проведены с 6 декабря по 16 декабря текущего года.

Все игры пройдут в онлайн-режиме. В чемпионате можно принимать участие, как в одиночку, так и в команде до 3-х человек. Победитель (команда или один участник), завоевавший 1 место, получит 1 000 000 тенге.

За 2 место предусмотрен приз - 400 000 тенге.

А за 3 место - 200 000 тенге.

Отметим, что школа «Аlem» - это школа программирования нового формата. Школа работает в партнерстве с европейской образовательной платформой 01 Edu System. «Аlem» планирует обучить на бесплатной основе тысячи казахстанцев самым востребованным техническим специальностям в сфере информационных технологий.

Регистрацию для участия в чемпионате необходимо пройти на сайте https://cup.alem.school/.


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