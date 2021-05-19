Открытый чемпионат по плаванию проходит в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В спорткомплексе «Барыс Арена» проходит Открытый чемпионат города Нур-Султана по плаванию среди юношей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

В соревнованиях принимают участие около 240 спортсменов из 13 регионов страны.

«Соревнуются юноши и девушки 2005 года рождения и младше. Состязания продлятся 4 дня. Всего существует 8 дисциплин в плавании. Это плавание на 100 метров и 50 метров, плавание на спине, брасс, баттерфляй, эстафета, кроль и многое другое. Наши спортсмены провели почти два года на карантине и не участвовали ни в каких соревнованиях. Поэтому мы считаем, что этот чемпионат будет помогать детям, а также вдохновлять на другие предстоящие соревнования. И, как вы знаете, Президент Касым-Жомарт Токаев в своем послании сказал: «Мы должны уделять большое внимание подросткам, детям и массовому спорту». В связи с этим по поручению акима города Кульгинова Алтая Сейдировича мы начинаем проведение такого чемпионата. В дальнейшем подобные мероприятия будем проводить и по другим видам спорта»,- сказал руководитель столичного управления физической культуры и спорта Самат Ергалиев.

Победители и призеры чемпионата награждаются медалями и дипломами. Житель столицы Мади Ашимбаев пришел на соревнования за золотой медалью.

«Мне 14 лет. Занимаюсь плаванием уже 8 лет. Плаванием начал заниматься еще в детском саду. Тренируюсь один раз в день по три часа. Мне очень нравится. Плавание полезно для здоровья, все мышцы двигаются. Я участвовал примерно в 10-15 соревнованиях: городских, республиканских, международных, имею 50 медалей. На этот раз карантин помешал, и многие соревнования пропустил. Я хочу стать чемпионом Казахстана. А что касается этого чемпионата, то основной вид плавания, в котором я участвую - баттерфляй. Соперники у меня очень сильные, поэтому расслабляться не стоит», - сказал Мади Ашимбаев.

Мероприятие, приуроченное к 30-летию Независимости страны, организовано управлением физической культуры и спорта города Нур-Султан, ТОО Mtex management.

Соревнования проводятся с соблюдением всех саннорм и требований.