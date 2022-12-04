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Открытый чемпионат по конькобежному спорту АSTANA OPEN пройдет в столице

4 Декабря 2022, 11:55
Открытый чемпионат по конькобежному спорту АSTANA OPEN пройдет в столице

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 4 по 6 декабря в столичном ледовом дворце «Алау» пройдет открытый чемпионат города по конькобежному спорту АSTANA OPEN, посвященный всемирному дню катания на коньках World Ice Skating Day, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Соревнования пройдут по пяти возрастным категориям: среди девочек и мальчиков предмладшего и младшего возрастов; девушек и юношей среднего и старшего возрастов; а также юниорок и юниоров.

По словам организаторов, соревнования, которые проводятся впервые, планируется сделать традиционными.

«В этом году, помимо спортсменов СДЮСШ №2 акимата г. Астаны, участие в соревнованиях примут конькобежцы из городов: Костанай, Петропавловск, Хромтау и Алматы. Всего на участие в чемпионат города АSTANA OPEN заявлено 130 человек. Этот чемпионат мы будем проводить в дальнейшем традиционно», - сообщила пресс-секретарь городского управления спорта Мадина Айткалиева.

В первый день соревнований пройдет смешанный командный спринт на дистанции в 4 круга. В составе команды должны быть две девушки и двое юношей.

5-6 декабря соревнования пройдут по программе многоборья:

– у девочек и мальчиков предмладшего возраста на дистанции 100 м, 300 м и 500 м;

– у девочек и мальчиков младшего возраста на дистанции 300 м, 700 м, 500 м и 1000 м;

– у девушек среднего возраста на дистанции 500 м, 1500 м и 1000 м;

– у юношей среднего возраста, девушек и юношей старшего возраста, юниорок и юниоров на дистанции 500 м, 1500 м, 1000 м и 3000 м.

По результатам чемпионата будет сформирована столичная сборная на предстоящий зимний сезон.

Вход для всех желающих посетить мероприятие бесплатный.

Фото: gov.kz


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