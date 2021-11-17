Открытый чемпионат по фигурному катанию проходит в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В честь 30-летия Независимости РК с 15 по 19 ноября в Нур-Султане впервые проводится Открытый чемпионат по фигурному катанию Nur-Sultan Open. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Турнир проходит в ледовом дворце «Алау». Участие в нем принимают дети и юноши, а также кандидаты в мастера спорта и мастера спорта. Соревнования в одиночном разряде организуются в соответствии с требованиями Международного союза конькобежцев.

В состязаниях принимают участие, как столичные фигуристы, так и юные спортсмены из других регионов страны, в том числе городов Темиртау, Караганды, Атырау, Павлодара и Алматы. Всего отобрано около 300 лучших фигуристов.

Оксана Семченко – тренер, которая воспитала немало фигуристов. Многие из них добились больших высот в этом виде спорта.

«Это самый красивый вид спорта, любовь к этому виду спорта мы начинаем прививать детям с трехлетнего возраста. Ребенок, ступивший на лед, с него больше не уйдет. Могу подтвердить на личном опыте. С родителями воспитанников мы как родственники, это моя вторая семья», - рассказала судья турнира Оксана Семченко.

Особенностью турнира является то, что впервые выступления юных конькобежцев оценивают специально приглашенные на соревнования международные судьи.

«На мой взгляд, для жителей Нур-Султана это очень важное спортивное мероприятие. В первую очередь хочу выразить благодарность акимату города и руководству городского управления спорта. Спасибо нашим будущим чемпионам по фигурному катанию за организацию таких красивых соревнований, за то, что каждый ребенок проявил творческий подход к спорту и искусству», - отметил родитель одного из участников турнира Болат Жолдыгулов.

Для зрителей и болельщиков вход осуществляется посредством системы Ashyq. Также чемпионат транслируется в прямом эфире через YouTube.