Открытый чемпионат по фигурному катанию на коньках пройдет в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 15 по 19 ноября в Нур-Султане пройдет Открытый чемпионат города по фигурному катанию «Nur-Sultan Open». Турнир посвящен 30-летию Независимости РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

Ожидается, что в соревнованиях, которые пройдут в ледовом дворце «Алау», примут участие дети и юноши, а также кандидаты в мастера спорта и мастера спорта. Соревнования в одиночном разряде организуются в соответствии с требованиями Международного союза конькобежцев.

В состязаниях примут участие как столичные фигуристы, так и юные спортсмены из других регионов страны. На сегодня принято около 300 заявок на участие в открытом чемпионате города.

Особенностью турнира является то, что впервые выступления юных конькобежцев будут оценивать специально приглашенные на соревнования международные судьи.

Для зрителей и болельщиков вход будет осуществляться посредством системы Ashyq. Также чемпионат будет транслироваться в прямом эфире в YouTube.







