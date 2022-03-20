Открытый чемпионат города по лыжным гонкам прошел в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане прошел открытый городской чемпионат по лыжным гонкам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Помимо лыжников Нур-Султана, на соревнования приехали спортсмены из Акмолинской, Западно-Казахстанской областей. Открытое первенство прошло на лыжероллерной трассе в Центральном парке столицы. Более 200 участников изъявили желание соревноваться в традиционном спортивном состязании, которое продолжалось два дня. В 8 категориях соревновались профессиональные спортсмены и любители в возрасте от 6 до 60 лет. Лыжники определились между собой в классическом и свободном стиле.

«В этом году в открытом первенстве очень много участников. Жители, ведущие здоровый образ жизни и занимающиеся спортом, показывают хорошие результаты, не отставая от профессиональных спортсменов. Особенно впечатляет стремление спортсменов школьного возраста добраться до финиша первыми. В таком соревновании начинают проявляться и отбираться по-настоящему талантливые спортсмены. Это основная цель чемпионата», - сказал и. о. руководителя управления физической культуры и спорта Самат Жылкыбаев.

Открытый чемпионат проводился на разных дистанциях, которые зависели от возрастной категории участников. Юноши до 10 лет пробежали 1 км, подростки и молодежь преодолели 3-5 км. А взрослые и ветераны преодолели 5-7, 5 километров.

«Первенство прошло на высоком уровне. Все участники приехали с хорошей подготовкой. Спортсмены, успешно выступающие в составе сборной города, области, показали, что они находятся на своем месте. Стоит отметить, что конкуренция среди любителей также возросла. Во время открытого первенства выполняются разрядные нормативы, определены талантливые спортсмены для формирования сборных команд города Нур-Султан на спортивный сезон 2022-2023 годов», – рассказал главный судья Александр Пилипенко.

По окончании соревнований победителям были вручены медали и благодарственные письма.