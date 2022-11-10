Открытый чемпионат города по фигурному катанию пройдет в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 14 по 16 ноября в столичном ледовом дворце «Алау» будет проводиться открытый городской чемпионат по фигурному катанию на коньках ASTANA-OPEN. По его итогам в сборную Астаны отберут 24 сильнейших спортсменов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

На участие в турнире от спортсменов поступило около 250 заявок.

«Городской открытый чемпионат проходит в столице уже второй год. В этом году примут участие дети и юноши, а также кандидаты в мастера спорта и мастера спорта. Соревнования в одиночном разряде организуются в соответствии с требованиями Международного союза конькобежцев. На сегодняшний день на участие в открытом чемпионате города принято около 250 заявок из Караганды, Атырауской, Костанайской, Акмолинской и Восточно-Казахстанской областей, а также Астаны, Алматы. Выступление юных фигуристов будут оценивать международные судьи, специально приглашенные на соревнования, что позволит провести соревнование на высоком уровне и обеспечить справедливое судейство. Данное мероприятие станет традиционным», - рассказала пресс-секретарь городского управления спорта Мадина Айткалиева.

По итогам чемпионата будет сформирована сборная команда города Астаны на молодежный чемпионат Республики Казахстан, в которую войдут 24 сильнейших спортсмена.

«На этом соревновании мы примем в сборную Астаны 24 отобранных фигуристок из числа сильнейших спортсменов столицы. Они будут выступать на молодежном чемпионате РК по фигурному катанию, который пройдет в Усть-Каменогорске с 20 по 24 ноября. Поэтому для нас очень важно выбрать сильную команду, которая будет достойно представлять наш город на республиканской арене», - говорит президент Федерации фигурного катания на коньках города Астаны Эльмира Турганова.

Для зрителей и болельщиков вход свободный. Также чемпионат будет транслироваться в прямом эфире в YouTube.

Программа соревнований:

14 ноября (день первый)

Начало соревнований: 10:00-21:15;

Церемония награждения: 21:30.

15 ноября (день второй)

Начало соревнований: 09:00-20:30;

Церемония награждения: 21:00.

16 ноября (последний день)

Начало соревнований: 09:00-16:30

Церемония награждения 17:00.

Фото: gov.kz