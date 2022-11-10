Открытый чемпионат города по фигурному катанию пройдет в Астане
На участие в турнире от спортсменов поступило около 250 заявок.
«Городской открытый чемпионат проходит в столице уже второй год. В этом году примут участие дети и юноши, а также кандидаты в мастера спорта и мастера спорта. Соревнования в одиночном разряде организуются в соответствии с требованиями Международного союза конькобежцев. На сегодняшний день на участие в открытом чемпионате города принято около 250 заявок из Караганды, Атырауской, Костанайской, Акмолинской и Восточно-Казахстанской областей, а также Астаны, Алматы. Выступление юных фигуристов будут оценивать международные судьи, специально приглашенные на соревнования, что позволит провести соревнование на высоком уровне и обеспечить справедливое судейство. Данное мероприятие станет традиционным», - рассказала пресс-секретарь городского управления спорта Мадина Айткалиева.
По итогам чемпионата будет сформирована сборная команда города Астаны на молодежный чемпионат Республики Казахстан, в которую войдут 24 сильнейших спортсмена.
«На этом соревновании мы примем в сборную Астаны 24 отобранных фигуристок из числа сильнейших спортсменов столицы. Они будут выступать на молодежном чемпионате РК по фигурному катанию, который пройдет в Усть-Каменогорске с 20 по 24 ноября. Поэтому для нас очень важно выбрать сильную команду, которая будет достойно представлять наш город на республиканской арене», - говорит президент Федерации фигурного катания на коньках города Астаны Эльмира Турганова.
Для зрителей и болельщиков вход свободный. Также чемпионат будет транслироваться в прямом эфире в YouTube.
Программа соревнований:
14 ноября (день первый)
Начало соревнований: 10:00-21:15;
Церемония награждения: 21:30.
15 ноября (день второй)
Начало соревнований: 09:00-20:30;
Церемония награждения: 21:00.
16 ноября (последний день)
Начало соревнований: 09:00-16:30
Церемония награждения 17:00.
Фото: gov.kz