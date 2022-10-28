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    19:26, 27 Октябрь 2022 | GMT +6

    Открытый чемпионат Азии по NOMAD MMA проходит в Караганде

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде проходит IV Открытый Чемпионат Азии по стилю NOMAD MMA. Свои силы на этих соревнованиях будут испытывать более 700 спортсменов из восьми стран, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    С 26 по 28 октября в Караганде пройдет IV Открытый Чемпионат Азии по стилю NOMAD MMA. Организатором мероприятия выступает Всемирная федерация и Республиканская федерация данного вида единоборств.

    На чемпионате принимают участие 768 спортсменов из восьми стран – России, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Пакистана, Ирана, Бангладеша и Казахстана.

    Одной из важных целей чемпионата – это объединение усилий в содействия популяризации NOMAD MMA в РК и за его пределами. Привлечение еще большего количества молодых людей в спортивные секции, пропаганда среди них разумного и здорового образа жизни будет способствовать не только физической закалке, но и развитию высокого морального духа, считают организаторы чемпионата.


    «Мы на протяжении 20 лет развиваем этот вид спорта. В 2010 году вышла книга с официальными правилами данного единоборства. На сегодняшний день в 27-ми странах мира занимаются этим видом спорта. То есть казахстанский бренд NOMAD MMA развивается с каждым годом все больше», - говорит основатель стиля NOMAD MMA Сергей Ан.

    По словам Сергея Ан, проведение чемпионатов по этому виду единоборств именно в Казахстане тоже неспроста. Таким образом Федерация дает шанс принять участие и становиться чемпионами юным спортсменам из отдаленных аулов и сел. Это огромная возможность для тех, кому не под силу выезды заграницу.

    Также этот вид спорта предполагает участие разных борцов. Главным отличием в поединках является универсальность правил стиля NOMAD MMA, что делает возможным участие в соревнованиях любых представителей боевых искусств или единоборств.






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    Спорт Карагандинская область
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