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«Открытый бюджет»: нерациональную трату госсредств предотвратили в Павлодарской области

Автор:  
Антон Гагарин
4 Декабря 2020, 16:22
«Открытый бюджет»: нерациональную трату госсредств предотвратили в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – На одном из предприятий закупили антисептик по завышенной цене за счет средств из госказны, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Предприятие одного из городов области в ноябре текущего года планировало закупить антисептик в количестве 50 единиц (по одному литру) на общую сумму 178 571 тенге по 3 571 тенге за единицу. Однако в ходе изучения рынка установлено, что средняя стоимость антисептика находится в диапазоне от 1 500 до 2 500 тенге», - сообщили журналистам в проектном офисе «Ертіс– адалдық алаңы».

По данным источника, факт был установлен во время проведения мониторинга бюджетов квазигосударственного сектора региона с 30 ноября по 3 декабря , который проводил проектный офис «Ертіс – адалдық алаңы» в ходе проекта «Ашық бюджет» на портале «Интерактивной карты открытых бюджетов».

Выявив такой случай, антикоррупционщики направили письмо-уведомление с рекомендацией пересмотра цены.

«После письма-уведомления предприятием принято решение пересмотреть цену на антисептик в сторону снижения, а именно в 2,2 раза с 3 571 до 1 600 тенге с увеличением объёма закупаемого товара с 50 до 82 литров. В результате общая стоимость 82 литров антисептика составила 131 200 тенге (по 1 600 тенге за литр)», - отметили в проектном офисе.

Благодаря проекту «Ашық бюджет», считают здесь, общая экономия бюджетных средств составила 47 371 тенге.


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