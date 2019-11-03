Открытый акимат не должен начинаться с досмотра – начальник антикоррупционной службы СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Вопрос оптимизации государственных органов и создание зон «Open Petropavl» обсудили в акимате Петропавловска, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы антикоррупционного ведомства, начальник департамента по противодействию коррупции Ернар Баянгазин на встрече поднял вопрос зарплат госслужащих.

«Несмотря на масштабную работу по цифровизации госуслуг, повышению открытости и прозрачности деятельности госорганов, комплексные превентивные и карательные меры нынешний уровень зарплат госслужащих серьезно тормозит процесс минимизации коррупции. Очевидно, что повышение зарплат не должно ложиться дополнительным бременем на бюджет. Необходима комплексная оптимизация госорганов и их подведомственных организаций», - считает Е. Баянгазин.





По его мнению, первые руководители могут самостоятельно определять штатную численность и организационную структуру госоргана. Сэкономленные средства могут оставаться в их распоряжении для повышения зарплаты. Е.Баянгазин уверен, что резервы в госорганах есть.

Еще один проблемный, по мнению антикоррупционный службы, вопрос – реализация принципов открытого акимата. Руководитель превенции и добропорядочности Дамир Хабибулин отметил, что жители города продолжают собирать живые очереди вокруг сотрудников акимата.

«Граждане посещают помещения, являющиеся так называемыми «бэк-офисами». Что порождает много вопросов: в чем необходимость такого обращения, почему нельзя провести прием во фронт-офисе», - поинтересовался Д.Хабибулин.

В антикоррупционном ведомстве полагают, что открытый акимат не должен начинаться с досмотра. По их мнению, для соблюдения требований антитеррористической защиты достаточно разделить зоны безопасности. Для сотрудников предусмотреть отдельный вход с обеспечением условий охраны, для посетителей – зал открытого пространства без проведения процедур технического контроля.





«Аким Петропавловска Булат Жумабеков поддержал инициативу антикоррупционного департамента. Для прозрачности работы будет предусмотрено видеонаблюдение в зонах обслуживания. Аким города выступил с предложением предусмотреть небольшие филиалы «Open Petropavl» в удаленных микрорайонах», - добавили в пресс-службе.