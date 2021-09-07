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    04:04, 07 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Открытыми продолжают оставлять свои машины павлодарцы

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре автовладельцы оставляют транспорт незакрытым возле домов. За одну ночь полиция может найти 10-15 таких машин, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Владельцы автомашин в Павлодаре оставляют свои машины с открытыми окнами и дверями, а иногда и с ключами в замке зажигания. Каждую ночь павлодарские полицейские проводят рейдовые мероприятия по дворам областного центра, где осуществляют охрану общественного порядка в ночное время, и проверяют автотранспорт», - рассказали о проблеме в департаменте полиции Павлодарской области.

    По словам начальника ДП региона Нурлана Масимова, ежедневно стражи порядка проверяют машины, оставленные во дворах домов владельцами. В некоторых случаях хозяева забывают закрыть двери салонов авто.

    «Бывали случаи, когда даже оставляли ключи в замке зажигания, а сами спокойно сидели дома в полной уверенности, что машина в безопасности, - сказал Н. Масимов. - Во дворе по улице Бектурова, 115 в 23 часа полицейские обнаружили автомашину «Тойота Камри» с открытыми дверями салона и окнами. А по улице Толстого в 00 часов полицейские обнаружили автомашину «Mazda» с открытыми дверями салона и оставленными ключами в зажигание».

    По словам главы департамента, за одну ночь таких авто обнаруживается 10-15.

    По государственному номерному знаку базы данных полицейские определяют место проживания владельца и номер его сотового телефона. Несмотря на время, они звонят и просят спуститься владельца к своему транспорту.

    «Свою небрежность владельцы зачастую объясняют усталостью с работы или дороги и, поблагодарив стражей порядка, заверяют, что впредь будут внимательнее к сохранности своего автотранспорта», - уточнили полицейские.

    Теги:
    Безопасность Правоохранительные органы Павлодарская область
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